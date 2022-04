O feriado de Tiradentes, desta quinta-feira (21), altera o funcionamento de serviços municipais e estaduais em Curitiba. De acordo com a prefeitura, em função do feriado, nesta quinta e sexta-feira (22) não haverá expediente nas repartições públicas municipais, e alguns serviços e atrativos também terão mudanças.

Já as repartições públicas estaduais terão escala especial de funcionamento durante o feriado de Tiradentes. Segundo o governo estadual, foi decretado ponto facultativo para os funcionários públicos estaduais na sexta-feira. As medidas não abrangem os serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia.

Confira a lista do que ficará fechado e dos locais que terão atendimento em horário diferenciado, nos próximos dias.

Abre e fecha em Curitiba no feriado de Tiradentes

Serviços municipais

TELEPAZ – ACOLHIMENTO EMOCIONAL

O serviço de acolhimento emocional devido à pandemia funciona das 8h às 18h.

Telefone: 3350-8500

TRANSPORTE E URBS

Linhas de ônibus

Quinta (21/4) – feriado nacional, programação de domingo;

Sexta (22/4) – programação de dias úteis sem reforço;

Sábado (23/4) – programação de sábado;

Domingo (24/4) – programação de domingo.

Espaços da URBS

Mercado Municipal Capão Raso

Quinta (21/4) – aberto das 10h às 19h

Sexta (22/4) – aberto das 9h às 21h

Sábado (23/4) – aberto das 9h às 21h

Domingo (24/4) – fechado

Rua da Cidadania Matriz

Quinta (21/4) – fechado

Sexta (22/4) – aberto das 9h às 19h

Sábado (23/4) – aberto das 9h às 18h

Domingo (24/4) – fechado

Estacionamento Rui Barbosa

Quinta (21/4) – fechado

Sexta (22/4) – aberto das 7h às 19h

Sábado (23/4) – aberto das 7h às 19h

Domingo (24/4) – fechado

Rua 24 Horas

Quinta (21/4) – aberto das 9h às 23h

Sexta (22/4) – aberto das 9h às 23h

Sábado (23/4) – aberto das 9h às 23h

Domingo (24/4) – aberto das 9h às 23h

Arcadas do Pelourinho

Quinta (21/4) – aberto das 9h às 19h

Sexta (22/4) – aberto das 9h às 19h

Sábado (23/4) – aberto das 9h às 19h

Domingo (24/4) – aberto das 9h às 13h (facultativo)

Arcadas do São Francisco

Quinta (21/4) – fechado

Sexta (22/4) – aberto das 9h às 19h

Sábado (23/4) – aberto das 9h às 19h

Domingo (24/4) – aberto das 9h às 13h

Loja #curitibasualinda – Mercado Municipal Centro

Quinta (21/4) – aberto das 9h às 18h

Sexta (22/4) – aberto das 9h às 18h

Sábado (23/4) – aberto das 9h às 18h

Domingo (24/4) – aberto das 9h às 13h

Loja #curitibasualinda – Jardim Botânico

Quinta (21/4) – aberto das 9h às 18h

Sexta (22/4) – aberto das 9h às 18h

Sábado (23/4) – aberto das 9h às 18h

Domingo (24/4) – aberto das 9h às 18h

Loja #curitibasualinda – Memorial Parque São Lourenço

Quinta (21/4) – aberto das 9h às 18h

Sexta (22/4) – aberto das 9h às 18h

Sábado (23/4) – aberto das 9h às 18h

Domingo (24/4) – aberto das 9h às 18h

Loja #curitibasualinda – Shopping Estação

Quinta (21/4) – aberto das 10h às 22h

Sexta (22/4) – aberto das 10h às 22h

Sábado (23/4) – aberto das 10h às 22h

Domingo (24/4) – aberto das 10h às 22h

ATRATIVOS TURÍSTICOS

Torre Panorâmica – fechada para manutenção, sem previsão de reabertura.

Zoológico de Curitiba – aberto das 10h às 16h. Fecha às segundas-feiras para manutenção.

Passeio Público – aberto das 6h às 20h. Fecha às segundas-feiras para manutenção.

Jardim Botânico de Curitiba – abre das 6h às 19h30. Local em obras, com interdições.

EDUCAÇÃO

Escolas, CMEIs e CMAEs fechados na quinta (21/4) e sexta-feira (22/4), devido ao feriado de Tiradentes. O atendimento nas unidades da rede municipal será retomado normalmente na segunda-feira (25/4).

SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde

Fecham na quinta (21/4), mas funcionam normalmente na sexta (22/4).

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

• UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

• UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

• UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

• UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

• UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

• UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

• UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

• UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

Samu 192

Atendimento 24 horas.

Central 3350-9000

Diariamente, das 8h às 20h.

Caps

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) vão funcionar normalmente na sexta-feira (22/4). Na quinta (21/4), funcionam apenas os Caps 3, que mantêm o atendimento 24 horas apenas para os pacientes acolhidos nos leitos.

UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mercado Municipal

Quinta-feira (21/4) – 8h às 18h

Sexta-feira (22/4) – 8h às 18h

Sábado (23/4) – 8h às 18h

Domingo (24/4) – 8h às 13h (restaurantes ficam abertos até 15h, com entrada pela Rua da Paz)

Mercado Regional Cajuru

Quinta-feira (21/4) – fechado

Sexta-feira (22/4) – 8h às 18h

Sábado (23/4) – 7h às 18h

Domingo (24/4) – 7h às 12h

Armazém da Família

Fechado de quinta (21/4) a segunda-feira (25/4). Reabrem na terça-feira (26/4).

Feiras Diurnas, Noturnas e Gastronômicas, Orgânicas e Programa Nossa Feira

Ponto facultativo de quinta-feira (21/4) a domingo (24/4).

Sacolões da Família

Sacolão da Família Pinheirinho

Quinta-feira (21/4) – 9h às 17h

Sexta-feira (22/4) – 7h às 20h

Sábado (23/4) – 7h às 19h30

Domingo (24/4) – fechado

Sacolão da Família Vila Sandra

Quinta-feira (21/4) – 9h às 17h

Sexta-feira (22/4) – 8h30 às 20h

Sábado (23/4) – 8h30 às 20h

Domingo (24/4) – fechado

Sacolão da Família Jardim Paranaense

Quinta-feira (21/4) – 9h às 13h

Sexta-feira (22/4) – 8h30 às 19h

Sábado (23/4) – 8h30 às 19h

Domingo (24/4) – fechado

Sacolão da Família Santa Efigênia

Quinta-feira (21/4) – 9h às 13h

Sexta-feira (22/4) – 9h às 18h

Sábado (23/4) – 9h às 18h

Domingo (24/4) – 8h30 às 13h

Sacolão da Família Rui Barbosa

Quinta-feira (21/4) – fechado

Sexta-feira (22/4) – 8h às 18h

Sábado (23/4) – 8h às 14h

Domingo (24/4) – fechado

Sacolão da Família Fazendinha

Quinta-feira (21/4) – fechado

Sexta-feira (22/4) – 8h30 às 20h

Sábado (23/4) – 8h às 19h

Domingo (24/4) – fechado

Sacolão da Família Santa Cândida

Quinta-feira (21/4) – fechado

Sexta-feira (22/4) – 9h às 20h

Sábado (23/4) – 9h às 13h

Domingo (24/4) – fechado

Sacolão da Família Santa Felicidade

Quinta-feira (21/4) – 8h às 13h

Sexta-feira (22/4) – 8h às 19h

Sábado (23/4) – 8h às 19h

Domingo (24/4) – fechado

Sacolão da Família Carmo

Quinta-feira (21/4) – 8h às 13h

Sexta-feira (22/4) – 9h às 19h

Sábado (23/4) – 9h às 19h

Domingo (24/4) – fechado

Sacolão da Família Boqueirão

Quinta-feira (21/4) – 8h às 18h

Sexta-feira (22/4) – 8h às 20h

Sábado (23/4) – 8h às 18h

Domingo (24/4) – fechado

Sacolão da Família Boa Vista

Quinta-feira (21/4) – 8h às 13h

Sexta-feira (22/4) – 8h às 19h

Sábado (23/4) – 8h às 17h

Domingo (24/4) – fechado

Restaurante Popular

Fechado de quinta-feira (21/4) a domingo (24/4)

* O Projeto Mesa Solidária funciona todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados.

ESPAÇOS CULTURAIS

Alguns espaços mantidos pela Fundação Cultural de Curitiba terão horários de atendimento alterados, em razão do feriado de Tiradentes. A programação pode ser acessada em fundacaoculturaldecuritiba.com.br.

Solar do Barão – exposições da Gibiteca, do Museu da Gravura e do Museu da Fotografia abertas de quinta-feira a domingo, das 12h às 18h.

Portão Cultural – exposições do Museu Municipal de Arte abertas de quinta-feira a domingo, das 10h às 19h.

Memorial de Curitiba – fechado quinta e sexta-feira. Aberto sábado e domingo, das 9h às 15h.

Memorial Ucraniano e Memorial Polonês – funcionamento normal.

Memorial Paranista – funcionamento normal, das 10h às 18h.

Casa Romário Martins – exposição aberta quinta e sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h; sábado e domingo, das 9h às 12h.

Solar da Cultura – exposição aberta quinta e sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h; sábado e domingo, das 9h às 14h.

Cine Passeio e Cinemateca – programação normal.

Bondinho da Rua das Flores – aberto somente sábado, 10h às 14h.

Feira do Poeta – aberta domingo, com programação, das 10h às 14h.

Casas da Leitura Hilda Hilst (Rua da Cidadania do Cajuru), Miguel de Cervantes (Praça da Espanha), Manoel Carlos Karam (Parque Barigui) e Wilson Bueno (Portão Cultural) – abertas no sábado, com programação às 15h. *Demais Casas da Leitura fechadas de quinta-feira a domingo.

Conservatório de MPB – Praça Jacob do Bandolim – aberto domingo, com programação às 11h30.

Teatro da Vila – CIC – aberto sábado, com programação às 18h, e domingo, com programação, às 11h.

Fechados e sem programação de quinta-feira (21/4) a domingo (24/4):

Teatro Novelas Curitibanas

TUC – Teatro Universitário de Curitiba e Clube de Xadrez

Teatro do Paiol – em reforma

Circo da Cidade

Casa Hoffmann

Capela Santa Maria – Espaço Cultural

PROTEÇÃO ANIMAL

Adoção de animais – Crar funciona em regime de plantão das 9h30 às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. Visitas para adoção podem ser feitas somente por agendamento, pelo telefone 41 99963-0233

Atendimento de emergência (ambulância) – Atendimento das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

LIMPEZA PÚBLICA

Serviços não sofrem alteração na sexta-feira (22/4).

Coleta Domiciliar (orgânico) – não funciona na quinta-feira (21/4).

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – funciona na quinta-feira (21/4) nos locais onde a coleta seletiva é feita apenas às quintas.

Varrição Manual – apenas no anel central, com escala de domingo.

Demais serviços de Limpeza Urbana estão suspensos neste dia. Na segunda-feira (25/4) todos os serviços serão desenvolvidos normalmente.

SERVIÇO FUNERÁRIO

Atendimento ininterrupto.

CASA DA MULHER

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente, com os protocolos de segurança.

AÇÃO SOCIAL

Funcionam ininterruptamente durante o feriado os seguintes serviços da FAS:

Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidades de Acolhimento Institucional – Abrigo, Casas de Passagem);

Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento na modalidade República;

Todos os Centros Pop que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidade de Acolhimento Institucional – Abrigo ou Casa de Passagem);

Central de Encaminhamento Social 24 horas (CES);

Central de Regulação de Vagas;

Casa da Acolhida e do Regresso (CAR).

TRÂNSITO

No feriado da quinta-feira (21) não haverá fiscalização das vagas de Estacionamento Regulamentado (EstaR) com a sinalização de dia útil. Porém, a cobrança nas vagas do EstaR funciona normalmente na sexta-feira (22/4), no período das 9h às 19h, e no sábado (23/4), das 9h às 13h. No Jardim Botânico e no Smart Park do Centro Histórico (Rua Ermelino de Leão) a cobrança do EstaR continuará normal em todos os dias.

O atendimento ao público estará fechado na sede da Superintendência de Trânsito (Setran) na quinta e na sexta (21 e 22). Prazos para interpor processos de indicação de condutor e defesa prévia, além de recursos a multas de trânsito que venceriam durante o feriado serão aceitos na segunda (25).

Quem quiser aproveitar o feriado para regularizar a situação junto ao órgão municipal de trânsito pode fazer, sem sair de casa, a apresentação on-line de processos relativos a multas de trânsito (indicação de condutor, defesa de autuação e apresentação de recursos). Todo o procedimento pode ser feito pelo site da Superintendência de Trânsito.

De forma on-line também pode ser solicitado o cartão credencial para utilização de vagas exclusivas para pessoa idosa, por residentes de Curitiba com 60 anos ou mais. Mais informações aqui.

Funcionamento de serviços estaduais

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR – A agência de Curitiba fecha dias 21 e 22. As demais unidades do Paraná seguem decretos estabelecidos pelas prefeituras.

BIBLIOTECA PÚBLICA – A Biblioteca Pública do Paraná fecha nos dias 21, 22 e 23. As atividades retornam no dia 25, a partir das 8h30.

CEASAS – Na quinta-feira (21), as unidades de Maringá e Foz do Iguaçu estarão abertas; Curitiba, Londrina e Cascavel fecham. Todas as unidades atacadistas funcionam normalmente na sexta-feira (22) e no sábado (23). A administração central da Ceasa estará fechada para atendimento nos dias 21 e 22. Confira os endereços, horários e dias de funcionamento de cada unidade no site da Ceasa.

CEIM – O Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná fecha dias 21 e 22 e retorna dia 25 normalmente, das 8h às 17h.

CRAM – O Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência fecha dias 21 e 22 e retoma os atendimentos na segunda-feira (25), às 8h30.

COHAPAR – Na quinta (21) e na sexta-feira (22) não haverá atendimento ao público na sede e escritórios regionais da companhia. Serviços e consultas continuam disponíveis AQUI. A partir de segunda-feira (25), todos os postos de atendimento da empresa voltam a funcionar normalmente com prestação de serviços via telefone, WhatsApp e presencialmente.

COMPAGAS – Na quinta-feira (21) e na sexta-feira (22) o atendimento presencial fica suspenso. Informações sobre faturas e outras solicitações continuam pelo telefone 3004-3400 e emergências pelo 0800 643 8383, além da plataforma Compagas Virtual.

COPEL – As agências e os postos de atendimento da Copel em todo o Estado fecham na quinta-feira (21). O consumidor pode entrar em contato pelo SITE, pelo aplicativo ou ligar para 0800 51 00 116.

CULTURA – Para aproveitar os dias livres em Curitiba, que tal visitar os museus e espaços culturais? Confira as exposições e as atrações que acontecem durante o feriado AQUI.

DETRAN – A sede da autarquia, em Curitiba, e os postos de atendimento nas 100 Ciretrans em todo o Estado fecham dias 21 e 22, retornando com o atendimento normal na segunda-feira (25), das 8h às 14h. O usuário pode fazer consultas, acessar serviços e agendar atendimento por meio do aplicativo Detran Inteligente e do PORTAL.

FARMÁCIAS DO PARANÁ – Estarão fechadas na quinta (21) e na sexta-feira (22). Apenas a de Cornélio Procópio funcionará na sexta, das 8h às 12h. A farmácia do CPM (Centro Psiquiátrico Metropolitano) também fecha no dia 22.

FOMENTO PARANÁ – Fecha no dia 21 e trabalha em regime de plantão no dia 22. Central de Atendimento: (41) 3200-5900 // WhatsApp: (41) 9938-9215.

HEMEPAR – O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná vai funcionar em horário diferenciado para a coleta em cada município. Em Curitiba e no litoral do Paraná fica assim:

1.UCT Paranaguá: fechado dias 21 e 22, demais dias em horário normal.

2.HC Curitiba: fechado dia 21, demais dias em horário normal.

HOSPITAIS DO ESTADO – Funcionarão normalmente todos os dias.

IAT – O atendimento ao público está suspenso na quinta (21) e na sexta (22) nos 21 escritórios regionais do Instituto Água e Terra (IAT). Acesse o contato, o endereço e horário de atendimento do escritório do seu município (AQUI).

PARQUES ESTADUAIS – Ótima opção para quem procura o contato com a natureza, os 24 Parques Estaduais que podem ser visitados no Paraná ficarão abertos todos os dias, das 8h às 17h. O IAT informa que dois atrativos estão fechados: o Caminho do Itupava (no Parque Estadual da Baitaca), na RMC, e a trilha que dá acesso à base do Parque Estadual Salto São Francisco da Boa Esperança, em Guarapuava. Para as Unidades de Conservação, confira AQUI.

JUNTA COMERCIAL – O atendimento ao público está suspenso na quinta (21) e na sexta-feira (22).

POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS – Somente os setores administrativos estarão fechados nos dias 21 e 22. Todos os serviços operacionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Paraná ficam disponíveis para a população no aplicativo 190 PR, pelo telefone 190 para a Polícia Militar e pelo 193 para o Corpo de Bombeiros.

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL – Apenas as atividades administrativas não funcionam a partir desta quinta-feira (21), e retornam segunda-feira (25). As penitenciárias e cadeias públicas de todo o Estado vão funcionar normalmente em regime de plantão. As visitas continuarão acontecendo regularmente conforme a programação existente.

POLÍCIA CIVIL – As delegacias vão atender normalmente, em plantão, exceto as de área administrativa. Os Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão (Ciacs), anexos ao 1º Distrito (Rua André de Barros, Centro – Curitiba) e ao 8º Distrito (Portão), que atendem durante a madrugada, também funcionarão no esquema de plantão durante o feriado.

POLÍCIA CIENTÍFICA – Os serviços de medicina legal e criminalística para atendimento a mortes violentas funcionam normalmente em regime de plantão ininterrupto. Os serviços administrativos retornarão na segunda-feira (25).

PROCON-PR – O atendimento presencial está suspenso nos dias 21 e 22, mas o virtual continua ativo pela plataforma www.consumidor.gov.br ou pelo LINK.

RECEITA ESTADUAL – As agências da Receita fecham na quinta (21) e sexta (22). Os contribuintes podem utilizar o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC – Receita Estadual), das 7h às 19h, pelos números 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades).

SANEPAR – Todas as centrais de relacionamento com o cliente fecham nesta quinta-feira (21) e sexta-feira (22). O cliente pode utilizar o telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo fins de semana e feriados, o app Sanepar Mobile e o atendimento virtual no site www.sanepar.com.br.

