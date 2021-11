Na próxima segunda (15), feriado da Proclamação da República, não há expediente nas repartições públicas municipais. Alguns serviços e atrativos também sofrem alteração no funcionamento.

É importante lembrar que, apesar da melhora nos indicativos e do avanço da vacinação contra a covid-19, ainda é preciso tomar alguns cuidados. Ao sair de casa, evite aglomerações e mantenha o distanciamento mínimo de outras pessoas, use máscara corretamente e faça a higienização frequente das mãos.

TELEPAZ – ACOLHIMENTO EMOCIONAL

O serviço de acolhimento emocional devido à pandemia funciona das 8h às 18h.

Telefone: 3350-8500

TRANSPORTE E URBS

Espaços da URBS

Mercado Municipal Capão Raso

Segunda-feira (15/11) – Aberto das 10h às 19h



Rua da Cidadania Matriz

Segunda-feira (15/11) – Fechado



Estacionamento Rui Barbosa

Segunda-feira (15/11) – Fechado



Rua 24 Horas

Segunda-feira (15/11) – Aberto das 9h às 23h

Arcadas do Pelourinho

Segunda-feira (15/11) – Aberto das 9h às 19h



Arcadas do São Francisco

Segunda-feira (15/11) – Fechado



Loja #curitibasualinda – Mercado Municipal Centro

Segunda-feira (15/11) – Fechado



Loja #curitibasualinda – Jardim Botânico

Segunda-feira (15/11) – Aberto das 10h às 17h



Loja #curitibasualinda – Memorial – Parque São Lourenço

Segunda-feira (15/11) – Fechado

SAÚDE

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

• UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

• UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

• UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

• UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

• UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

• UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

• UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

• UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 – Boqueirão.

Caps

Na segunda-feira (15/11) funcionam apenas os Caps 3, com atendimento exclusivo aos pacientes acolhidos nos leitos.

Unidades Básicas de Saúde

Ficam fechadas na segunda-feira (15/11).

EDUCAÇÃO

No feriado da Proclamação da República (segunda-feira, dia 15), escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão fechados. O atendimento será retomado normalmente na terça-feira, dia 16.

UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mercado Municipal

Segunda-feira (15/11) – Fechado

Mercado Regional Cajuru

Segunda-feira (15/11) – Fechado

Armazém da Família

Segunda-feira (15/11) – Fechado

Feiras Livres Diurnas

Segunda-feira (15/11) – Não há Feiras Livres Diurnas nas segundas-feiras.

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

Segunda-feira (15/11) – Não haverá

Feiras Orgânicas

Segunda-feira (15/11) – Não funcionam nas segundas-feiras.

Programa Nossa Feira

Segunda-feira (15/11) – Não haverá

Sacolões da Família

Segunda-feira (15/11) – Ponto Facultativo

Restaurante Popular

Segunda-feira (15/11) – Fechado

* O Projeto Mesa Solidária, permanece funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.

ESPAÇOS CULTURAIS

Os espaços da Fundação Cultural de Curitiba abrem no sábado (13), domingo (14). Fecham na segunda-feira (15).

Confira a programação em: fundacaoculturaldecuritiba.com.br

PARQUES E BOSQUES

Permitem atividades físicas individuais ou coletivas, com a obrigatoriedade do uso máscaras e distanciamento. Unidades de conservação cercadas aumentaram o horário de funcionamento para evitar aglomerações.

Das 6h às 20h

Parque Bacacheri

Parque Náutico

Parque Tanguá

Parque São Lourenço

Parque Lago Azul

Parque Passaúna

Parque Tropeiros

Parque Vilinha do Atuba

Das 6h às 19h30

Jardim Botânico de Curitiba (Jardim das Sensações fecha em caso de chuva)

Das 6h às 19h

Bosque Fazendinha

Bosque Alemão

Bosque Zaninelli (Unilivre)

Das 6h às 18h

Parque Barreirinha

Bosque João Paulo II

Passeio Público

Fechado para manutenção na segunda-feira (15)

Zoológico de Curitiba

Fechado para manutenção na segunda-feira (15).

PROTEÇÃO ANIMAL

Adoção de animais – Crar funciona em regime de plantão das 9h30 às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. Visitas para adoção podem ser feitas somente por agendamento, pelo telefone 41 99963-0233

Atendimento de emergência (ambulância) – Atendimento das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

LIMPEZA PÚBLICA

Coleta Domiciliar (orgânico) – Acontece normalmente em todos os setores.

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – Acontece em setores com coleta com frequência de uma vez por semana às segundas-feiras.

Varrição Manual – apenas no anel central, com escala de domingos e feriados.

Câmbio Verde – Não funciona às segundas.

Demais serviços de Limpeza Urbana estão suspensos neste dia.

SERVIÇO FUNERÁRIO

Atendimento ininterrupto.

Cemitérios municipais

Abertos das 9h às 18h, na segunda-feira (15). Visitantes devem usar máscara e manter distanciamento.

CASA DA MULHER

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente.

TRÂNSITO

No feriado da Proclamação da República (15) não haverá fiscalização das vagas de Estacionamento Regulamentado (EstaR) com a sinalização de dia útil. No sábado (13), a fiscalização do EstaR funciona normalmente, das 9h às 13h. No Jardim Botânico e no Smart Park do Centro Histórico (Rua Ermelino de Leão) a cobrança será normal todos os dias.

Quem quiser aproveitar o feriado para regularizar a situação junto ao órgão municipal de trânsito pode fazer, sem sair de casa, a apresentação on-line de processos relativos a multas de trânsito (indicação de condutor, defesa de autuação e apresentação de recursos). Todo o procedimento pode ser feito pelo site da Superintendência de Trânsito (Setran):

transito.curitiba.pr.gov.br/multas/envio-de-recursos-de-multa/21

Prazos para interpor processos de indicação de condutor e defesa prévia, além de recursos a multas de trânsito que venceriam na segunda-feira (15) foram prorrogados para a terça (16).

Também de forma on-line pode ser solicitado o cartão credencial para utilização de vagas exclusivas para pessoa idosa, por residentes de Curitiba com 60 anos ou mais. Mais informações disponíveis aqui.

transito.curitiba.pr.gov.br/credencial/cartao-credencial-para-vagas-especiais/14

Web Stories