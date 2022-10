Em função do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, não há expediente nas repartições públicas municipais nesta quarta-feira (12), e alguns serviços e atrativos também sofrem alteração.

Transporte e URBS

Linhas de Ônibus

Operação de domingo

Linha Turismo

Opera com frota total.

ESPAÇOS DA URBS

Mercado Municipal Capão Raso

Aberto das 10h às 19h

Rua da Cidadania Matriz

Aberto das 9h às 17h

Estacionamento Rui Barbosa

Aberto das 9h às 17h

Rua 24 Horas

Aberto das 9h às 23h

Arcadas do Pelourinho

Aberto das 9h às 19h

Arcadas do São Francisco

Aberto das 10h às 20h

Loja #curitibasualinda – Mercado Municipal Centro

Aberto das 9h às 13h

Loja #curitibasualinda – Jardim Botânico

Aberto das 9h às 18h

Loja #curitibasualinda – Memorial Parque São Lourenço

Aberto das 9h às 18h

Loja #curitibasualinda – Shopping Estação

Aberto das 9h às 19h

Loja #curitibasualinda – Torre Panorâmica

Aberto das 9h às 18h

Loja #curitibasualinda – Palacete Wolf

Fechado

Educação

Escolas, CMEIs e CMAEEs fecham nesta quarta-feira. O atendimento volta ao normal na quinta (13).

Unidades de Segurança Alimentar

Mercado Municipal de Curitiba

Aberto. Restaurantes funcionam até 15h

Mercado Regional Cajuru

Fechado



Armazém da Família

Fechado



Sacolões da Família

Pinheirinho

Das 9h às 17h



Vila Sandra

Das 9h às 17h



Jd. Paranaense

Das 8h às 13h



Santa Efigênia

Das 8h às 13h



Rui Barbosa

Das 8h às 13h30



Santa Cândida

Fechado



Santa Felicidade

Das 9h às 13h



Carmo

Das 8h às 13h



Boqueirão

Das 8h às 13h

Boa Vista

Fechado



Feiras Livres Diurnas

Facultativo

Feiras Noturnas e Gastronômicas

Facultativo

Feiras Orgânicas

Facultativo

Programa Nossa Feira

Facultativo

Restaurante Popular

Fechado



Atrativos turísticos

Torre Panorâmica – somente por agendamento das 10h às 18h, de terça a domingo. Reservas pelo Guia Curitiba, com último horário às 17h30. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (Inteira R$ 6; meia entrada R$ 3; isenção para crianças menores de 5 anos). (41) 3339-7613 (WhatsApp).

Zoológico de Curitiba – aberto das 10h às 16h. Fecha às segundas-feiras para manutenção.

Passeio Público – aberto das 6h às 20h. Fecha às segundas-feiras para manutenção.

Jardim Botânico de Curitiba – abre das 6h às 19h30. Local em obras, com interdições.

Espaços Culturais

Alguns espaços mantidos pela Fundação Cultural de Curitiba podem ter horários de atendimento

alterados, em razão do feriado.

A programação completa pode ser acessada em fundacaoculturaldecuritiba.com.br.

Proteção Animal

Adoção de animais – Crar funciona em regime de plantão das 9h30 às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. Visitas para adoção podem ser feitas somente por agendamento, pelo telefone 41 99963-0233

Atendimento de emergência (ambulância) – Atendimento das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

Limpeza Pública

Coleta Domiciliar (orgânico) – não funciona na quarta-feira (12).

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – funciona na quarta-feira (12) apenas nos locais onde a coleta seletiva é feita uma vez por semana, às quartas.

Demais serviços de Limpeza Urbana estão suspensos.

Serviço Funerário

Atendimento ininterrupto.

Casa da Mulher Brasileira

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente, com os protocolos de segurança.

Ação Social

Funcionam ininterruptamente durante o feriado os seguintes serviços da FAS:

Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidades de Acolhimento Institucional – Abrigo, Casas de Passagem);

Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento na modalidade República;

Todos os Centros Pop que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidade de Acolhimento Institucional – Abrigo ou Casa de Passagem);

Central de Encaminhamento Social 24 horas (CES);

Central de Regulação de Vagas;

Casa da Acolhida e do Regresso (CAR).

Trânsito

No feriado da quarta-feira (12), o EstaR – Estacionamento Regulamento será cobrado somente no Smart Park, na Rua Ermelino de Leão e nos estacionamentos do Jardim Botânico (Lothário Meissner e Engenheiro Ostoja Roguski).

O atendimento ao público estará fechado na sede da Superintendência de Trânsito (Setran) na quarta (12). Prazos para interpor processos de indicação de condutor e defesa prévia, além de recursos a multas de trânsito que venceriam durante o feriado serão aceitos na quinta (13).

Quem quiser aproveitar o feriado para regularizar a situação junto ao órgão municipal de trânsito pode fazer, sem sair de casa, a apresentação on-line de processos relativos a multas de trânsito (indicação de condutor, defesa de autuação e apresentação de recursos). Todo o procedimento pode ser feito pelo site da Superintendência de Trânsito.

De forma on-line também pode ser solicitado o cartão credencial para utilização de vagas exclusivas para pessoa idosa, por residentes de Curitiba com 60 anos ou mais. Mais informações pelo site Trânsito Curitiba.