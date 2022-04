Quem esperava por uma oportunidade para curtir o tempo aberto e ensolarado no feriadão de Páscoa, tanto em Curitiba quanto no Litoral paranaense, vai se decepcionar. O fim de semana deverá ter céu nublado e temperaturas baixas, com mínimas em torno dos 10°C e máximas que não ultrapassam os 23ºC nos três dias de recesso.

Na capital, a Sexta-Feira Santa (15) e o sábado (16) até apresentarão céu claro e sem nebulosidade, mas as mínimas não devem passar dos 10ºC, com máximas entre 18ºC e 20°C. O domingo de Páscoa (17) terá poucas nuvens, mas o frio deverá continuar em Curitiba (mín. 11ºC e máx. 17ºC).

No Litoral, as temperaturas prometem ser um pouco mais altas, mas só os corajosos poderão encarar a orla da praia no feriado. As mínimas para os três dias ficam entre 15ºC e 18ºC, enquanto as máximas ficarão estáveis em 22ºC. Apenas no domingo de Páscoa há possibilidade de chuva nas praias do Paraná.

Previsão do tempo completa para Curitiba e Litoral:

Curitiba

Sexta-Feira Santa (15) – mínima de 9º e máxima de 19ºC

Sábado (16) – mínima de 10ºC e máxima de 20ºC

Domingo de Páscoa (17) – mínima de 11ºC e máxima de 17ºC

Segunda-feira (18) – mínima de 12ºC e máxima de 21ºC

Litoral

Sexta-Feira Santa (15) – 15ºC e 22ºC

Sábado (16) – 15°C e 23°C

Domingo de Páscoa (17) – 18°C e 22ºC

Segunda-feira (18) – 16ºC e 23°C

