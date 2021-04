No feriado de Tiradentes, nesta quarta-feira (21), a maior parte dos serviços municipais segue com funcionamento já divulgado anteriormente de Bandeira Laranja. No entanto, alguns serviços, como o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, Armazém da Família e serviços de atendimento social não devem funcionar.

LEIA TAMBÉM:

>> Central de Relacionamento tira dúvidas sobre auxílio alimentar em Curitiba

>> Segunda dose: vacinação deve seguir carteirinha ou cronograma de faixa etárias?

Manter o isolamento social continua sendo a recomendação. Quem não puder evitar a saída de casa, deve usar máscaras de forma correta, ficar distante, no mínimo, 1,5 m de outras pessoas e manter a higienização das mãos. Parques permitem atividades físicas, feitas de forma individual e mantendo distância de outros praticantes.

Confira o que abre e fecha em Curitiba neste feriado de Tiradentes:

TELEPAZ – ACOLHIMENTO EMOCIONAL

O serviço de acolhimento emocional devido à pandemia funciona das 8h às 18h.

Telefone: 3350-8500

SAÚDE

• Unidades Básicas de Saúde: fechadas na quarta-feira (21)

• Unidades de Pronto Atendimento (UPAs): abertas 24 horas

• Central de Teleatendimento Covid-19 (3350-9000): das 8h às 20h.

TRANSPORTE E URBS

Linhas operam com horários de domingo nesta quarta-feira (21).

UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Supermercados e mercados

Funcionam normalmente, de acordo com horário de cada rede.

Mercado Municipal

Aberto das 8h às 18h

Mercado Regional Cajuru

Aberto das 8h às 18h

Armazéns da Família

Fechados

Feiras Livres Diurnas

Ponto facultativo

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

Ponto facultativo

Feiras Orgânicas

Ponto facultativo

Programa Nossa Feira

Ponto facultativo

Sacolões da Família

Ponto facultativo

Restaurante Popular

Fechado

*O Projeto Mesa Solidária funciona todos os dias, inclusive em fins de semana e feriados.

LIMPEZA PÚBLICA

Coleta Domiciliar (orgânico) – não funciona na quarta-feira (21).

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – funciona na quarta-feira (21) somente nos locais onde a coleta seletiva é feita apenas às quartas.

Varrição Manual – apenas no anel central, com escala de domingo.

Demais serviços de Limpeza Urbana estão suspensos neste dia.

SERVIÇO FUNERÁRIO

Atendimento ininterrupto. População deve observar os protocolos de Curitiba contra o coronavírus relativos ao atendimento.

CASA DA MULHER

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente, com os protocolos de segurança.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O serviço de acolhimento social a pessoas em situação de rua funciona ininterruptamente.

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) – não funcionam.

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) – não funcionam.

Centrais de Cadastro Único nas Ruas da Cidadania Matriz e Pinheirinho – não funcionam.