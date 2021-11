O fim de semana em Curitiba e no litoral do Paraná vai ter predominância de tempo nublado com momentos de sol. No interior, a tendência é termos dias mais ensolarados e temperaturas elevadas.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), neste sábado (13), a concentração de nuvens diminui um pouco entre o leste e o litoral do Paraná. Assim, entre a capital e as praias, a tendência é de que o sol volte a aparecer, mesmo que ainda entre nuvens, após vários dias consecutivos de céu nublado. No domingo (14), a concentração de nuvens diminui, favorecendo a elevação das temperaturas.

Em Curitiba, o sábado iniciou com algumas nuvens carregadas, mas logo devem dar espaço para a força do Sol. A máxima não ultrapassa 19°graus; já no domingo, dia mais quente podendo bater 24°graus. A dica de passeio para esse fim de semana é dar aquela rodada pelo Centro, onde já vai dar para visualizar a decoração de Natal da cidade. No calçadão da Rua XV de Novembro, árvores já demonstram novidades para o período natalino. O tradicional Natal do Palácio Avenida começa a receber itens no sábado.

Litoral com sol?

Para quem vai curtir o feriado o fim de semana e o feriado da Proclamação da República na segunda-feira (15), o litoral vai ter temperatura acima de 20°graus. De acordo com o Simepar, a nebulosidade fica um pouco mais variável, mas o sol também deve aparecer. Porém, não se descarta a possibilidade de algum episódio de garoa, de forma bastante isolada sobre o litoral paranaense.

Em Guaratuba, o domingão vai apresentar sol com a máxima batendo 21°graus; para quem foi ficar um pouco mais, a segunda vai ser ainda mais quente.

Para o interior do Paraná, não há previsão de chuva e se mantém mais ensolarado, condição que faz as temperaturas apresentarem rápida elevação. Em Foz do Iguaçu, na região Oeste, a máxima chega a 29°graus no sabadão. Bom fim de semana a todos!