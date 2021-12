Morreu na madrugada desta terça-feira, em Curitiba, o artista plástico Fernando Calderari, aos 82 anos, de causas naturais.

Nascido na Lapa em 1939, aluno de Guido Viaro, Thedoro de Bona e Erbo Stenzel, Fernando Calderari alcançou renome internacional pelas pinturas abstratas ligadas à temática do mar. Suas obras estão espalhadas pelos continentes.

Era formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap), onde também se destacou como professor e orientador de jovens talentos. Deu aulas também no curso de Desenho Industrial da PUC-PR. Como jurado do Salão dos Novos, em 1961, concedeu o primeiro prêmio artístico da carreira de Juarez Machado, outro expoente da pintura com forte ligação com o Paraná.

Nas redes sociais, a filha, Fernanda Calderari, que também é artista plástica, fez o seguinte registro. “Ontem ele parou. No cavalete uma tela inacabada, incompleta como minha vida será de hoje em diante. O céu que uma existência te inspirou, hoje é seu!”

O velório de Fernando Calderari acontece na capela 2 do Cemitério Parque Iguaçu, onde ocorrerá o sepultamento às 17h.

