O tráfego de caminhões com mais de três eixos e/ou superior a 14 metros está restrito no ferry boat de Guaratuba, Litoral Paraná, nesta quarta-feira (7), feriado da Independência do Brasil. Até a meia-noite, os veículos não poderão utilizar a travessia. A determinação é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), para evitar filas no local. Ela está valendo desde a terça-feira (6).

Ainda conforme o DER/PR, na madrugada do sábado (10) até a madrugada do domingo (11), também haverá a mesma restrição para os caminhões. A previsão do DER/PR é de que 30 mil veículos circulem pelo local do ferry boat durante o período de feriado e fim de semana.

Nos outros dias do período, os caminhões com as características mencionadas poderão fazer a travessia em horário restrito, das 22h às 6h. Esse intervalo vale para a quinta-feira (8), sexta-feira (9) e domingo (11).