O ferry boat Nhundiaquara, utilizado na travessia da Baía de Guaratuba, no Litoral, seguiu viagem para Navegantes, em Santa Catarina, na manhã de terça-feira (7), para serviços de manutenção. A embarcação chegou em seu destino após oito horas, e já está no estaleiro da Indústria Naval Catarinense, passando por reparos iniciais e preparação para docagem.

Este é o segundo ferry boat do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) passando pelos serviços no mesmo local. A embarcação Guaraguaçu recebe intervenções finais e deve retornar para a travessia em Guaratuba na segunda quinzena deste mês.

O Nhundiaquara irá receber serviços como a troca de chapas de aço, revisão no sistema de propulsão, manutenção do sistema elétrico, manutenção do sistema hidráulico e de governo, revisão dos motores e caixas reversoras, melhoramento da acessibilidade, jateamento e pintura. Todos os serviços obedecem rigorosamente ao disposto nas Normas da Autoridade Marítima (Norman) e demais regulamentações vigentes, e serão fiscalizados pelo DER/PR. A embarcação deve permanecer no estaleiro por cerca de 60 dias.

Foto: DER-PARANÁ

As reformas estão previstas em contrato que vai atender quatro atracadouros, além dos três ferry boats do DER/PR, visando garantir a segurança dos usuários. Atualmente, estão em operação na travessia em Guaratuba um ferry boat e dois conjuntos de balsa e rebocador, com mais uma embarcação à disposição para serviços de apoio. O atracadouro 01, do lado de Guaratuba, também passa por melhorias no momento.

Restrição na travessia

Durante este período de manutenções, visando reduzir a formação de filas, o DER/PR determinou a restrição do tráfego de veículos pesados com mais de três eixos e/ou superior a 14 metros na travessia da Baía de Guaratuba das 6h às 22h, com exceção do transporte coletivo de passageiros e veículos prestadores de serviços públicos. A medida entrou em vigor em abril e permanece válida até que sejam restabelecidas as condições de operacionalidade da travessia.

Para evitar filas nos feriados, o órgão recomenda que visitantes do Litoral busquem horários alternativos para utilização do ferry boat. A sugestão é evitar os horários de pico entre as 11h e 14h, e entre as 18h e 20h.

Mudanças na travessia são avisadas aos usuários por meio da mídia social Twitter.

Fiscalização

Desde outubro de 2021 o DER/PR conta com uma equipe específica para apoiar a fiscalização e o gerenciamento do contrato do ferry boat de Guaratuba, com a contratação de analistas de Engenharia Civil, Administrativo, de Engenharia Naval e Jurídico. Eles se juntaram aos profissionais que já atuavam na fiscalização, e apoiam o DER/PR visando garantir serviço adequado, prezando pela segurança e conforto dos usuários.

Ponte

A solução definitiva para a travessia será a Ponte de Guaratuba. O DER/PR já contratou e está em andamento o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e estudos preliminares de engenharia da obra.

Com os estudos finalizados, deve ser licitada a elaboração do projeto executivo de engenharia da ponte e a contratação da execução da obra em si.

