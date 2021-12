Aconteceu novamente! Passageiros que estavam na travessia do FerryBoat entre Guaratuba e Matinhos, no litoral do Paraná, viveram momentos de muito medo e incertezas, n a tarde desta quinta-feira (09). Por cerca de uma hora, a balsa que faz a travessia entre os municípios ficou à deriva, parando apenas quando encontrou um banco de areia no caminho.

Segundo informações do telejornal Bom Dia Paraná, da RPC, desta sexta-feira (10), a balsa não conseguiu atracar e acabou sendo levada pela maré, vindo a parar apenas quando encontrou um banco de areia.

A balsa levava, além dos passageiros, seus veículos como automóveis, caminhões e motos. A embarcação ficou por cerca de uma hora à deriva até a situação ser revolvida por outra balsa que fez o resgate. Uma grande fila se formou por causa do incidente com a balsa.

A Tribuna buscou informações com a BR Travessias, concessionária que administra as balsas, mas ainda não obteve sucesso.

Não é a primeira vez!

Em julho deste ano um Ferry Boat que fazia a travessia em Guaratuba ficou à deriva por 45 minutos, deixando motoristas apreensivos e incomodados. A razão daquela vez foi uma quebra hidráulica em uma das balsas.

Desde que houve a troca da empresa responsável pela concessão os usuários têm demonstrado insatisfação com o serviço. A Tribuna mostrou ainda em abril a reclamação dos motoristas com o tempo de espera para efetuar a travessia, com filas que em dias comuns poderiam chegar a uma hora. A empresa chegou a ser acionada pelo Departamento de Estradas e Rodagem para presta esclarecimentos. A prefeitura de Guaratuba também cobrou providências.

