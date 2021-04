Mais um fim de semana de aglomerações, festas clandestinas e de desrespeito às medidas sanitárias contra a covid-19 em Curitiba. Nos últimos dias, entre a última sexta-feira (16) e o domingo (18) a Guarda Municipal de Curitiba (GM) fez 159 orientações relacionadas ao coronavírus, em bares, comércios e em espaço públicos junto à população, para dispersar aglomerações de pessoas sem máscara e que consumiam bebida alcoólica.

No domingo (18), a GM flagrou e encerrou uma festa clandestina com aproximadamente 200 pessoas e banda de música no bairro Umbará, na Rua Vergília Calixto. Segundo a Guarda, na ação de fiscalização todos participantes foram orientados, mas o dono do local não foi localizado.

Já a banda que tocava no local foi autuada pela promoção de evento e por deixar de fazer o controle do uso de máscara de proteção. Outros 13 autos de infração foram lavrados pela GM, pelo descumprimento do uso de máscara.

Também na região de Curitiba, na madrugada de sábado (17), a Guarda Municipal de Quatro Barras acabou com uma festa rave que acontecia no bairro Borda do Campo, com mais de 40 participantes. No local, os guardas flagraram uso de entorpecentes, bebidas alcoólicas, ausência do uso de máscaras e presença de menores de idade. O Conselho Tutelar também precisou ser acionado.

Em parques e praças

A ação de orientação e de patrulhamento preventivo da Guarda Municipal de Curitiba durante o fim de semana também foi realizada em parques e praças, como o Barigui e Redentor, e nas proximidades do Museu Oscar Niemeyer (MON).

No MON, onde havia concentração de cerca de 300 pessoas, todas foram orientadas. No local, os guardas constataram aglomeração, pessoas sem máscara e consumo de bebidas alcoólicas. Situação semelhante foi dispersada em frente ao Shopping Hauer, no bairro Batel.

No acumulado da última semana, entre 12 a 18 de abril, a Guarda Municipal aplicou 19 autos de infração em ações anticovid, que resultaram em R$ 22.250 em multas.

Fiscalização no trânsito

A Superintendência de Trânsito (Setran) também desenvolveu fiscalização no entorno dos espaços com aglomeração nos últimos dias. No sábado, foram 95 abordagens a veículos, com 11 guinchados e 23 multas de trânsito aplicadas. Dois condutores foram levados à delegacia por consumo de bebida alcoólica. No domingo, foram outras 31 abordagens, com sete remoções e 12 multas.