Uma festa clandestina com cerca de 400 participantes foi encerrada pela Guarda Municipal de São José dos Pinhais na madrugada de domingo (15). A festa com aglomeração, que contava com a presença de menores de idade, ocorria em uma chácara no Campestre da Faxina, área rural de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

> Granizo domina cidades da RMC. Ruas, gramados e chácaras ficaram brancas de gelo; confira fotos

> São José dos Pinhais e Colombo vão ganhar Ambulatórios Médicos de especialidades

> Curitiba vacina apenas gestantes e mães de bebês recém-nascidos nesta segunda

A ação foi realizada em conjunto com o Conselho Tutelar do município e de acordo com o guarda de Souza, da GM de São José dos Pinhais, a festa descumpria as regras do decreto estadual, que mesmo mais flexível, impõe limites de horário e de participantes em eventos realizados no Paraná. Além disto, muitos participantes ainda estavam sem máscaras de proteção.

“Aproximadamente umas 400 pessoas, todos menores [ou] boa parte menor de idade, jovens que estavam curtindo a noite nesse local. O decreto diz que até meia-noite eles poderiam participar, porém, depois da meia-noite, já não poderiam mais. E também, o número de participantes aí excedeu o limite que estava aprovado. Então, a Guarda não vai tolerar [festa clandestina] aqui em São José dos Pinhais. Faça a denúncia”, explicou o guarda, em vídeo postado nas redes sociais da GM, confira abaixo.

Os responsáveis pelo evento eram um jovem e adolescente um menor de idade, que foram encaminhados para a delegacia e para o juizado especial.

Web Stories