Depois de 15 denúncias, a Polícia Militar encerrou na noite de quarta-feira (3),uma festa clandestina com 70 pessoas no bairro Boqueirão, em Curitiba. Com pagode, venda de bebida e festeiros sem máscara, todos que estavam participando do evento assinaram termo circunstanciado por descumprimento ao decreto estadual que proíbe a participação em aglomerações.

Segundo informações da PM, nas últimas semanas 15 denúncias foram recebidas sobre festas no local, mas sempre sem que fosse registrado o flagrante. Desta vez, ao entrar na casa, os policiais encontraram uma banda de pagode que tocava ao vivo, comercialização de bebida e comida, e até uma máquina de cartão de crédito para os pagamentos. Os organizadores e participantes alegaram que a comemoração era um aniversário entre amigos.

Nos últimos dias, vários eventos clandestinos ocorreram em Curitiba. No domingo (28), um baile funk no bairro Ganchinho contou com mais de 100 pessoas. No sábado (27), três estabelecimentos de Curitiba e uma pessoa foram multados. O valor total do prejuízo aos responsáveis chegou em R$ 370 mil.

Pandemia em fase crítica

Curitiba atravessa o pior momento da pandemia, com alguns hospitais já sem vagas e 92% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ocupadas, conforme boletim divulgado na quarta-feira (3), pela Secretaria Municipal de Saúde. Situação preocupante, como ressalta a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak.

“O momento é delicado e precisamos de toda a colaboração da população para reduzir a transmissão da doença. Nosso sistema hospitalar não tem mais para onde expandir. Estamos fazendo o possível e o impossível para não faltar assistência para os curitibanos”, reforçou Huçulak.