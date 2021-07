Uma festa com quase 100 pessoas foi encerrada em Curitiba, na noite de sexta-feira (30), durante operação de Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu). Pelas novas regras do decreto de bandeira amarela, em vigor na capital desde a última quinta-feira (29), esse tipo de evento pode ter no máximo 300 pessoas, mas precisa respeitar a capacidade máxima do local e não ultrapassar 50% da lotação.

A fiscalização também fechou seis pontos comerciais por descumprimento das medidas de combate ao coronavírus. A soma das multas aplicadas para estes estabelecimentos chegou a R$ 155 mil. Foram vistoriados oito estabelecimentos em seis bairros da cidade, entre eles Batel, Centro, Boa Vista, Jardim das Américas, Hauer e Butiatuvinha.

Segundo a Aifu, os estabelecimentos notificados e com atividades paralisadas foram uma lanchonete no Jardim das Américas, autuada em R$ 100 mil por reincidência em não controlar a capacidade de lotação, uma casa noturna, no Butiatuvinha, autuada em R$ 25 mil por desenvolver atividade restrita neste período de pandemia, um bar no Centro, em R$ 10 mil por não promover o controle de pessoas e o distanciamento mínimo, um restaurante no Boa Vista, em R$ 10 mil por não controlar a capacidade de lotação e um bar no Hauer foi autuado em R$ 10 mil por não controlar o distanciamento mínimo de pessoas.

Dos locais fiscalizados na operação desta sexta-feira, três estabelecimentos estavam em situação regular, atendendo ao que determina a legislação. Desde o início das operações Aifu covid, em 5 de janeiro, foram vistoriados 3.782 estabelecimentos, de diferentes áreas do comércio, durante as Aifus. Destes, 852 foram flagrados descumprindo as medidas sanitárias obrigatórias e acabaram interditados.

No período, 1.746 autos de infração foram lavrados para pessoas físicas, empresas e comércios. O valor total dos autos lavrados até aqui é de aproximadamente R$ 17,5 milhões.