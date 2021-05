Bora ajudar? O Rotary Distrito 4730 está realizando a 5ª Festa das Nações, evento tradicional que reúne em uma só festividade a alimentação de vários continentes. Com o dinheiro arrecadado, a Fundação Rotária faz a doação para projetos humanitários. A data estipulada para realizar a doação é até sexta-feira (28).

Com a pandemia do coronavírus, a edição 2021 está ocorrendo pela internet e bem acessível para todos os bolsos. Para colaborar, é preciso baixar gratuitamente o aplicativo Rotary Connect (Android e iOS). Depois disso, é só escolher a alimentação que deseja e efetuar a compra. Tammy Romaguera da Silva, 56 anos, presidente da Comissão de Serviços da Juventude, reforça que a ideia é auxiliar quem mais precisa em tempos de pandemia.

“Ano passado, não tivemos a festa. Com a covid-19, estamos adotando essa forma de colaboração. É bem simples e vale a pena ajudar. Baixa o aplicativo e escolhe o prato. Temos comidas do México, Japão, Brasil, França e de outros da América do Sul. Os preços variam de cada prato”, disse Tammy.

O prazo para realizar a compra e ajudar é até a sexta-feira (28). A ideia é que no domingo (30), a Fundação Rotária receba o dinheiro e defina os projetos humanitários que serão contemplados.

Dúvidas? Acesse o site do Rotaryconnect para mais informações!