O Hospital Universitário Cajuru realiza, no sábado (9), a primeira edição do Arraiá pela Saúde. O evento aberto ao público começa ao meio-dia, na praça Nossa Senhora de Salette, em Curitiba (PR), e contará com comidas típicas, bebidas, brinquedos para as crianças e atrações musicais para celebrar a festa de São João.

Com acesso gratuito, todo o valor arrecadado nas barraquinhas será investido em melhorias na instituição, que oferece atendimento 100% via Sistema Único de Saúde (SUS).

+ Leia mais: Circuito Patagonia promove festa ao redor do fogo na Grande Curitiba

Ao realizar uma média de 147 mil atendimentos por ano, o hospital concentrou grande parte dos atendimentos de trauma da capital e região metropolitana durante a pandemia, e se posiciona como referência em transplante renal para todo o Paraná.

“Buscamos conscientizar a população da importância dos serviços prestados dentro do hospital, que atua com um déficit de cerca de R$ 1,5 milhão ao mês. Precisamos do apoio da sociedade nesses momentos de captação de recursos para dar continuidade ao atendimento com humanização e excelência”, destaca o diretor-geral do hospital, Juliano Gasparetto.

Serviço

O que? Arraiá pela Saúde

Quando? 9 de julho, sábado, das 12h até 21h.

Onde? Praça Nossa Senhora de Salette – Avenida Cândido de Abreu, 1039 – Centro Cívico, Curitiba.

Quanto? Acesso gratuito.

Outras informações? (41) 9 8413-5938