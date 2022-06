Arrasta-pé, dança de quadrilha, comidas típicas e muita animação vão tomar conta dos bairros da cidade nas festas juninas programadas para junho e julho em Curitiba. Os arraiás serão montados nas dez regionais administrativas da cidade que vão realizar eventos, em alguns casos abertos também à comunidade, como nas regionais Cajuru, Matriz, CIC, Santa Felicidade, Boqueirão e Bairro Novo. A entrada é gratuita.

As demais (Tatuquara, Portão, Pinheirinho e Boa Vista), farão eventos para grupos 60+ participantes dos programas da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (Smelj) e famílias assistidas pela Fundação de Ação Social (FAS).

Cuidados com a covid-19

Devido ao aumento de casos de doenças respiratórias, incluindo a covid-19, a Prefeitura reitera a recomendação do uso de máscaras em ambientes fechados e ambientes abertos com aglomeração, para evitar que as doenças se espalhem.

Além disso, é importante tomar as doses recomendadas das vacinas contra gripe e covid, conforme a convocação, e higienizar constantemente as mãos com álcool em gel ou água e sabão.

Festa da colheita

Tida como uma das maiores tradições brasileiras, a festa junina surgiu no período pré-gregoriano na Europa como uma festa pagã que comemorava a fertilidade da terra e as boas colheitas e acontecia durante o solstício de verão, ocorrido no dia 24 de junho.

A tradição de origem portuguesa manda levantar um mastro com três bandeirinhas na ponta superior, simbolizando cada um dos santos católicos ligados à festividade: São João, São Pedro e Santo Antônio.

Programação das festas juninas nas regionais

15/6

Santa Felicidade

Horário: 14h às 17h

Local: Clube da Gente (Rua Daniel Cesário Pereira, 681)

Aberto à comunidade

22/6

CIC

Horários:

Das 9h às 12h – para crianças

Das 14h30 às 17h – para adultos

Local: Centro de Iniciação ao Esporte CIC (Rua Sebastião Ribeiro Batista, 152)

Abertas à comunidade

Matriz

Horário: 14h às 17h30

Local: Praça Oswaldo Cruz (Rua Brigadeiro Franco, em frente ao Shopping Curitiba)

Grupos 60+ da Smelj, da FAS e aberta à comunidade

Tatuquara

Horário: 14h às 16h

Local: Centro de Esporte e Lazer Santa Rita (R. Carlos Munhoz da Rocha, 620 – Tatuquara)

Exclusiva para grupos 60+ da Smelj, pessoas atendidas pelo Cras e Associação Vovô Vitorino

25/6

Cajuru

Horário: 13h às 21h

Local: Rua da Cidadania (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150)

Grupos 60+ da Smelj, da FAS e aberta à comunidade

Dia 29/6

Portão

Horário: 14h às 17h

Local: Associação Paranaense dos Idosos (Rua Francisco Klemtz, 275 – Portão)

Exclusiva para grupos 60+ da FAS e Smelj e FCC

Pinheirinho

Horário: 13h às 17h

CTG 20 de Setembro (BR-116, 19439 – Pinheirinho)

Exclusiva para grupos de terceira idade da Smelj e da FAS

Boa Vista

Horário: 14h às 17h

Local: Igreja São João Batista (Rua Guilherme Ihienfeld, 1040. Tingui)

Exclusiva para grupos 60+ da Smelj, grupos da FAS e FCC

1/7

Boqueirão

Horário: 14h às 17h

Local: Rua da Cidadania (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Grupos 60+ da Smelj e da FAS e aberta à comunidade

2/7

Bairro Novo

Horário: 15h às 19h

Local: Rua da Cidadania (Rua Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado)

Aberta à comunidade

