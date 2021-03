Uma festa rave com cerca de 70 pessoas foi interrompida na noite de sábado (20), em uma chácara de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, após a Guarda Municipal do município (GM) receber uma denúncia por telefone. Segundo a postagem no Facebook feita pela página oficial da GM do município, a aglomeração ocorria no bairro Borda do Campo, na mansão da chácara. De acordo com a denúncia, a festa clandestina com música eletrônica cobrava R$ 500 o ingresso. A GM diz que monitora esse tipo de evento na pandemia de coronavírus (covid-19). Festas estão proibidas na cidade, por decreto. O Paraná também decretou toque de recolher das 20h às 5h.

Conforme as informações divulgadas, várias viaturas da Guarda Municipal se deslocaram para a chácara e deram o flagrante do descumprimento das medidas de saúde contra o coronavírus. No local, 32 pessoas foram encaminhadas em um ônibus do município até o Juizado Especial Criminal (Jecrim). Conforme aponta a postagem, os agentes acreditam que no mínimo 40 pessoas conseguiram fugir do local, no momento em que as equipes chegaram.

Na mesma publicação, a GM de São José dos Pinhais pede à sociedade “que respeitem o decreto de isolamento e não promovam festas”. A GM também informa que as fiscalizações vão continuar.

