Quatro estabelecimentos comerciais foram interditados pelos integrantes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) entre a noite de segunda-feira (06) e a madrugada desta terça-feira (07), em Curitiba. No bairro Xaxim, os militares encontraram 190 pessoas que não mantinham o distanciamento social. O responsável foi autuado pelo município em R$ 70 mil pela irregularidade e mais R$ 100 mil por não controlar a lotação de pessoas, pois o estabelecimento estava funcionando com mais do dobro da capacidade, que é de 80 pessoas. Neste local, duas pessoas se recusaram a utilizar a máscara e foram autuadas em R$ 550,00 cada uma.

As abordagens aos pontos comerciais resultaram em sete autuações administrativas lavradas e R$ 296.100,00 em multas aplicadas (estas aplicadas pelos integrantes do município). Duas pessoas que resistiram às orientações do uso de máscara foram multados em R$ 550,00 cada um pelos agentes municipais.

LEIA TAMBÉM:

>> Mulher é resgatada de helicóptero após sofrer queda em cachoeira na RMC

>> Vai abastecer? Veja o levantamento de preços dos combustíveis em Curitiba e RMC

O balanço do grupo de fiscalização aponta ainda que as aglomerações de pessoas constatadas ocorreram em locais que estavam com público além do limite de 50% estabelecido pelo decreto governamental.

Um dos pontos, no bairro Jardim das Américas, um estabelecimento comercial foi autuado pelos agentes municipais em R$ 100 mil.

Os policiais militares da Aifu abordaram ainda uma distribuidora no bairro Capão Raso e encontraram 12 carteiras de cigarro contrabandeado. O material foi apreendido e encaminhado à Receita Federal, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência sobre a situação.

As equipes da Aifu percorreram os bairros Batel, Capão Raso, Centro, Cidade Industrial de Curitiba, Jardim das Américas, Parolin, Portão, Vila Izabel e Xaxim.

Web Stories