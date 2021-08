Festas clandestinas, bares lotados e a explosão de aglomerações em Curitiba. O fim de semana foi de trabalho para as equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu). De sexta-feira (27) até a madrugada desta segunda-feira (30), 2,5 mil pessoas pessoas foram dispersadas de 19 estabelecimentos de Curitiba. As multas aplicadas chegaram a atingir mais de R$ 750 mil.

Segundo a prefeitura, nesses três dias de fiscalização, 19 estabelecimentos foram verificados e 13 pontos comerciais foram fechados em Curitiba. A ação da AIFU verificou o cumprimento das medidas de enfrentamento ao coronavírus e outras irregularidades. Policiais Militares (PM), juntamente com Guardas Municipais (GM), dispersaram mais de 2,5 mil pessoas de aglomerações nos locais abordados.

Na madrugada de domingo, no bairro São Francisco, perto de 400 pessoas estavam em um bar. Os agentes municipais aplicaram multa pelo não cumprimento do distanciamento social e por exercício de atividade de casa noturna. Os bombeiros também verificaram que o estabelecimento estava com a saída de emergência obstruída, por isso o ponto foi fechado.

Ainda na madrugada de domingo, aproximadamente 600 pessoas estavam nas proximidades do cruzamento da Rua Carlos de Carvalho com Alameda Prudente de Morais. No dia anterior, o mesmo problema já tinha sido verificado com a aglomeração.

Diante das aglomerações, foram aplicadas 46 autuações administrativas. As policiais lavraram 45 Autos de Infração de Trânsito, com o recolhimento de 11 veículos ao pátio do Detran. Os órgãos fiscalizadores do município que integram a operação aplicaram, ainda, R$ 758.100,00 em multas diante das irregularidades constatadas nos estabelecimentos abordados.

