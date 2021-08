Entre os dias 21 e 25 de agosto, acontece a 31º edição do Festival de Inverno da UFPR. Essa é a segunda edição em formato virtual, em razão do cenário pandêmico. Mais uma vez, o festival promove um espaço alternativo de aprendizagem, práticas, reflexões e apresentações artístico-culturais. Assim, o evento conta com shows musicais, exposições artísticas, apresentações de teatro, bem como minicursos. Todas as atividades são gratuitas, abertas ao público, bem como de livre classificação em relação à idade.

O objetivo central desta edição é abordar o patrimônio natural e cultural do litoral paranaense, além de conectar os conhecimentos tradicionais com os recursos digitais. Dessa forma, o evento foca em trazer provocações de como preservar a história local, os costumes e as manifestações culturais de forma sustentável.

Abertura do Festival de Inverno

No sábado (21), a abertura do Festival de Inverno da UFPR será apresentado do Armazém Macedo, espaço recém-restaurado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Irão participar da cerimônia os músicos dos grupos Dona Rosa, Acústico Nanan, além das Escolas de Samba de Antonina.

No mesmo dia, acontece a exibição da peça ‘A Morte de Ivan Ilitch’, baseada na novela do escritor russo Leon Tolstói e encenada pelo ator Pedro Bonacin, em comemoração aos seus 20 anos de carreira. Em seguida, o evento trará mais cinco apresentações artísticas, entre orquestra, coral, teatro e bandas. Faz parte da programação também atividades formativas, como minicursos de stop motion, criação de podcasts, bem como videodança. Vale ressaltar que todas as exibições do Festival contam com acessibilidade em Libras.

Programação

Domingo (22/08)

17h – Lançamento de Podcasts produzidos pelo Coletivo de Salvaguarda do Fandango Caiçara

19h – Solo das Marés (Teatro) – Adulto

20h – Outro Samba (Show)

Segunda (23/08)

14h – Atividades Formativas

17h – Webinário APUFPR Políticas de extensão cultural – desafios nas IPES

18h – Vídeo Mate Sul Americano – conhecendo os principais estilos

18h30 – Lançamento do livro e-book “Festival de Inverno da UFPR – 30 anos”

19h – O Farol (Teatro) – Adulto

20h – O Grande Circo Místico – Orquestra Filarmônica da UFPR convida Grupo MPB da UFPR

Terça (24/08)

14h – Atividades Formativas

16h – Lange de Morretes – Uma viagem naturalística – Entrevista com Marcos Gernet e Carlos Eduardo Belz

17h – Webinário Antonina no Contexto da Grande Reserva Mata Atlântica – benefícios em fazer parte do maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do mundo

18h – Vídeo Experimentações Artísticas Com a Folha da Erva Mate

19h – Exibição do Documentário “A Alma do Gesto” – após a exibição do filme haverá debate com os diretores.

20h – Recital Sincronicidade – Coro/Madrigal da UFPR em parceria com a Escolinha de Arte do CEP

Quarta (25/08)

14h – Atividades Formativas

16h – O fazimento da farinha – Entrevista com Eva de Jesus e Lori Figueiredo

18h30 – Mate break – roda de mate on-line

20h – Cerimônia de Encerramento: Show de Raíssa Fayet e Banda

