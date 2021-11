Um local para degustar pratos sofisticados como um ceviche peruano ou uma panna cotta italiana, mas que também oferece opções como coxinha de aipim e pastéis. Este é o Mercado Municipal de Curitiba que, a partir desta terça-feira (9), celebra uma festa da gastronomia de várias partes do mundo.

O Festival Gastronômico do Mercado Municipal vai até o dia 21 deste mês, com 15 restaurantes oferecendo opções para todos os gostos, como comida árabe, brasileira, italiana, peruana e japonesa, com preços entre R$ 10 e R$ 35.

O evento é uma realização da Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba (Ascesme) com apoio da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional e da Prefeitura de Curitiba.

Além dos restaurantes, participarão também lanchonetes e cafeterias localizadas no mercado da Prefeitura. “Quem passar pelo Mercado Municipal durante o festival terá a oportunidade de fazer uma viagem gastronômica, descobrindo receitas nacionais e internacionais com valor especial em estabelecimentos tradicionais da cidade”, afirma Cleverson Augusto Schilipacke, presidente da Ascesme.

Luiz Gusi, secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, salienta a tradição do Mercado na gastronomia da cidade. “O Mercado Municipal é tradição da cidade quando se fala em gastronomia e também na variedade de produtos que ali são comercializados. Faz parte da história alimentar de Curitiba”, afirma.

Para garantir mais saúde e segurança aos clientes e funcionários, as mesas da praça de alimentação do Mercado Municipal permanecerão distanciadas e serão higienizadas diversas vezes ao dia, seguindo as orientações das autoridades de saúde.

Festival Gastronômico do Mercado Municipal de Curitiba

Data: de 9 a 21 de novembro

Endereço: Av. Sete de Setembro, 1865 – Centro

Horário de funcionamento: terça a sábado: 8h às 18h. Domingo: 8h às 13h (restaurantes até 15h)

Nas segundas-feiras, o Mercado fecha para higienização

Para mais informações, acesse: www.mercadomunicipaldecuritiba.com.br