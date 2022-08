A morte do padre Marcos Leite Azevedo, 59 anos, comoveu fiéis em Curitiba e região nesta terça-feira (02). Padre Marcos era pároco da Igreja Senhor Bom Jesus do Cabral, localizada no Juvevê, há aproximadamente seis meses e fazia parte da Congregação Passionista.

Em nota, a Arquidiocese de Curitiba lamentou o falecimento do padre, que foi encontrado morto nas dependências da Igreja onde atuava. “A Arquidiocese de Curitiba pede orações pela alma do padre Marcos Azevedo e pela congregação passionista”. Confira a nota completa abaixo.

LEIA TAMBÉM:

>> Acidente gravíssimo com oito veículos bloqueia trecho do Contorno Leste, em Curitiba

>> Quatro homens morrem em confronto com a PM em Curitiba; armas e drogas foram apreendidas

Padre Marcos também foi pároco das duas maiores igrejas católicas de Colombo, na região metropolitana. Em nota, a Prefeitura de Colombo também lamentou profundamente a perda. “Foram 16 anos de dedicação e construção de uma história irretocável como sacerdote angariando o respeito de todas as lideranças da nossa cidade. Que Deus o receba em seus braços e que dê a Ele o descanso eterno”.

A causa da morte de Padre Marcos não foi divulgada oficialmente.

Nota oficial da Arquidiocese de Curitiba

NOTA DE FALECIMENTO: Padre Marcos Leite Azevedo

Com muito pesar, informamos o falecimento do padre Marcos Leite Azevedo, CP. Ele foi encontrado morto nas dependências da Igreja Bom Jesus do Cabral, onde atuava como pároco desde fevereiro de 2022.

Até o presente momento, não temos informações sobre o ocorrido e as autoridades competentes estão cuidando das investigações.

Em breve, informaremos sobre o velório e o sepultamento.

A Arquidiocese de Curitiba lamenta o ocorrido e pede orações pela alma do padre Marcos Azevedo e pela congregação passionista.

Nota da Arquidiocese de Curitiba