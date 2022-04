Os três hospitais de Curitiba que atendem casos de emergência e traumas registraram um pico de demanda nos atendimentos, na madrugada deste sábado (30) e na noite de sexta-feira (29), o que ocasionou filas de ambulâncias aguardando vagas para internar pacientes nos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS).

A fila foi registrada no Hospital do Trabalhador (HT), com pelo menos 12 ambulâncias na fila de espera. A alta demanda ocorreu porque o Hospital Cajuru e o Evangélico Mackenzie atingiram a lotação máxima dos leitos e solicitaram o redirecionamento de pacientes para outro local. Nesta manhã de sábado, os atendimentos voltaram à normalidade nos três hospitais.

LEIA TAMBÉM:

>> Greca discute, dá puxão de orelha nas redes sociais e confirma: “sou eu mesmo”

>> Vacinação da Influenza e 4ª dose gera fila extensa na Ouvidor Pardinho

Segundo o médico Geci Labres, diretor do HT, a demanda aumentou além do normal na sexta-feira. “Não houve redução no número de leitos, nem nada nesse sentido. O que ocorre é que os finais de semana têm registrado acidentes de trânsito e casos de violência que geram necessidade de atendimento”, disse Labres ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC.

Outra explicação é a distribuição de leitos que ainda são demandados para o tratamento da covid-19 e, também, para as cirurgias eletivas que estavam represadas por conta da pandemia. “Com isso, o sistema de regulação de vagas dificilmente vai se apresentar com leitos vagos. A ocupação será constante por causa da covid-19 e das cirurgias eletivas. Por isso, pedimos à população que colabore, que não misture álcool e direção”, finalizou o diretor.

A última atualização sobre a taxa de ocupação de leitos em Curitiba e região metropolitana é de quinta-feira (28). Ela fica disponível no sistema da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O sistema traz os leitos disponíveis para atendimentos gerais de adultos pelo SUS. Veja os dados dos hospitais:

Curitiba

Hospital Evangélico Mackenzie 100%

Hospital Idoso Zilda Arns 93%

Hospital Nossa Senhora das Graças 50%

Hospital Santa Casa 100%

Hospital do Trabalhador 100%

Hospital do Cajuru 83%

Hospital Cruz Vermelha 100%

Hospital São Vicente 88%

Hospital Erasto Gaertner 85%

Hospital das Clínicas 100%

Campo Largo

Hospital São Lucas 100%

Hospital do Centro 100%

Hospital do Rocio 100%

Campina Grande

Hospital Angelina Caron 100%

Estreia Tudo sobre a 2ª temporada de “Desalma” Além da Ilusão Iolanda diz que Rafael é pai de Toninho Pantanal Guta decide ir embora com Jove Destaque da semana O que você precisa saber antes de ver o polêmico filme sobre Marilyn Monroe