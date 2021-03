Uma fila gigante de carros foi registrada, no começo da tarde desta terça-feira (2), no estacionamento do Parque Barigui, em Curitiba. Trata-se da vacinação contra a covid-19 em idosos de 84 anos de idade. Por volta das 14h, vários veículos se enfileiravam no estacionamento do parque, até o acesso às tendas de vacinação. A vacinação na capital foi retomada nesta semana, depois que novas doses das vacinas chegaram ao Paraná. Na segunda-feira (1.º), a vacinação ocorreu em idosos de 85 anos ou mais e em trabalhadores de saúde.

De acordo com o cronograma da prefeitura, para os idosos a imunização será feita em 13 pontos espalhados por Curitiba, sendo 11 deles fixos e dois no sistema drive-thru, como é o caso do Parque Barigui. Não é necessário fazer agendamento, mas o idoso deve levar documentos oficiais com foto, CPF e comprovante de residência com endereço de Curitiba para quem não tiver o cadastro na plataforma Saúde Já.

Se o idoso já tiver o cadastro no aplicativo, pode apenas portar o documento oficial com foto. Para tomar a vacina, de acordo com a prefeitura, o idoso precisa estar com um acompanhante.

O cronograma de vacinação segue nesta terça-feira para pessoas com 84 anos ou mais; na quarta-feira (3) os idosos de 83 anos ou mais; e na quinta-feira (4) a imunização será para pessoas de 82 anos ou mais.

Segundo a prefeitura, se a cidade receber mais doses de vacina, será feito um cronograma para incluir outras faixas etárias.

Cronograma da vacinação de idosos

• 84 anos ou mais: terça-feira, 2 de março

• 83 anos ou mais: quarta-feira, 3 de março

• 82 anos ou mais: quinta-feira, 4 de março

LOCAIS FIXOS

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – Unidade de Saúde Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 724 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7- US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – Clube da Gente CIC

R. Hilda Cadilhe de Oliveira

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1700

DRIVE-THRU

Das 9h às 16h

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada será feita exclusivamente pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Mauer).