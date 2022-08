O tradicional churrasco mensal do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, em Curitiba, será realizado no próximo domingo (4) de setembro, a partir das 11h. São duas formas de aproveitar: retirada no balcão ou presencialmente.

Para os clientes que desejarem aproveitar no local, é disponibilizado salão com garçons para servirem as refeições. O estacionamento é gratuito tanto para retirada, quanto para o presencial.

São diversos itens à venda além do churrasco, como risoto, maionese, arroz branco, feijão cavalo e salada de cebola. Durante o evento, bebidas como refrigerantes, água, suco e cerveja também estão disponíveis para a compra. As porções são vendidas separadamente. A quantia de churrasco é limitada, por isso é recomendado fazer a compra com antecedência, pelo aplicativo Pequeno Cotolengo, disponível para download na Apple Store ou GooglePlay.

O tradicional churrasco é uma alternativa de arrecadar verbas para o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, que acolhe atualmente 230 pessoas com múltiplas deficiências, além de egressos do Sistema Único de Saúde que precisam de reabilitação hospitalar. O evento é realizado por voluntários e é uma oportunidade de confraternizar com a família e amigos, enquanto apoia a causa da Organização.

O Pequeno Cotolengo fica na Rua José Gonçalves Júnior, 140 – Campo Comprido.