O dia no Litoral do Paraná começou com um nevoeiro denso neste sábado (23), que encobriu toda a região de Matinhos, além de outros balneários. Há cerca de duas semanas, no dia 11 de julho, a Tribuna já havia mostrado o fenômeno que, do nada, no meio do dia, surgiu e pegou de surpresa os trabalhadores que realizam os serviços de engorda da orla.

Neste sábado, o nevoeiro não surgiu do nada, mas foi registrado em fotos na página Linda Matinhos e em vídeo publicado na página Matinhos Agora, ambas no Facebook. Pelos registros, dá pra ver a “fumacinha” no ar, enquanto as pessoas trabalham ou caminham pela orla.

Como já explicado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) à Tribuna, o fenômeno que ocorre no Litoral é conhecido por nevoeiro de advenção. “Esse fenômeno ocorre quando um ar mais quente e úmido entra em contato com uma superfície mais fria (no caso aí, o mar), condensando o ar e formando o nevoeiro”.

Como fica o tempo?

A previsão do tempo para os próximos dias, de acordo com o Simepar, é de sol na maior parte do Paraná. No domingo (24), na faixa do Litoral, a previsão é de “uma maior variação de nebulosidade, principalmente pela manhã e noite, mas também é esperado uma presença de sol durante o dia, principalmente a tarde”.

Já em relação às temperaturas, a tendência, de acordo como Simepar, é de que “a tarde seja um pouco mais aquecida, com umidade relativa mais baixa para Oeste e Norte”.

Neste sábado, nas praias, as temperaturas devem oscilar entre 16º C e 24º C. No domingo, a variação deve ficar entre 16º C e 22º C.