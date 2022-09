Esta sexta-feira (16) vai seguir com tempo nublado, e sem chance de chuva. Já para o fim de semana, a previsão aponta sol para Curitiba. Segundo o Simepar, a nebulosidade dominou grande parte das regiões paranaenses, e por isso, o sol que apareceu nas primeiras horas do dia ficou escondido ao longo do período. Entre a Serra do Mar e as praias, a chuva pode ocorrer ainda a qualquer momento. Quanto a temperatura em Curitiba, não se elevou, e ficou a sensação de frio com média de 15°C.

Para o fim de semana, a previsão para a capital paranaense é de sol. No entanto, não se descarta semelhança ao tempo de sexta, com nuvens e o sol pintando em alguns momentos do dia. A máxima na temperatura não deve passar de 15°C tanto no sábado (17) como no domingo (18).

Já no Litoral, a chuva tem chance de aparecer no fim de semana, mesmo em pouca quantidade. Em Guaratuba, sol com nuvens no sábado, e a noite pode ter chuva. A máxima não deve ultrapassar 20°C.