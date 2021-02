Depois de quase um ano fechado por conta da pandemia do novo coronavírus, o Zoológico de Curitiba volta a receber o público a partir desta quinta-feira (18). A reabertura acontece com restrição da quantidade de pessoas dentro da unidade de conservação e diversas placas orientativas com as medidas de prevenção à covid-19.

O funcionamento será de terça a domingo, das 10h às 16h. Às segundas-feiras, o local é fechado para manutenção. “Temos uma área grande e foi necessário estudo e planejamento para que o funcionamento traga o máximo de segurança para visitantes, funcionários e animais”, explica o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo.

+ Leia mais: Greca cobra governo Bolsonaro por mais vacinas, doses de Curitiba acabam na sexta

Serão permitidos 1,5 mil visitantes simultâneos, limite calculado com base na área de circulação disponível. O controle vai ser feito por um portal contador instalado na entrada de visitantes – mesmo sistema que já está em funcionamento no Jardim Botânico de Curitiba e no Passeio Público – onde haverá aferição de temperatura. A Guarda Municipal fará o acompanhamento para evitar aglomerações.

O Centro de Educação Ambiental permanece fechado. A equipe vai promover orientações ao longo do percurso, que vai contar com pontos de álcool em gel e placas lembrando a necessidade do distanciamento, do uso obrigatório de máscara na entrada e no percurso e da higienização das mãos.

+ Veja também: Casos ativos e mortes caem em novo boletim da covid-19 em Curitiba

Bebedouros estarão todos desativados, cada visitante deverá ter a sua própria garrafa de água. Vendedores ambulantes e a lanchonete na entrada estarão disponíveis e seguindo os protocolos. “Pedimos também que as famílias venham apenas em grupos pequenos”, reforça Evaristo. A programação da linha de ônibus Zoológico também volta a operar a partir desta quinta-feira.