A prefeitura de Curitiba vai retomar a imunização contra a covid-19 de gestantes e puérperas (mães que tiveram filhos há até 45 dias) a partir desta segunda-feira (14). A decisão da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) foi tomada após pareceres favoráveis da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Paraná (Sogipa) e também da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). Também nesta segunda-feira acontece a vacinação de profissionais de educação com 38 anos ou mais.

Segundo o cronograma, a vacinação ocorrerá em todos os 17 pontos da cidade, com doses dos imunizantes Pfizer ou Coronavac. Quem tomou a vacina da gripe deve aguardar 14 dias para se vacinar contra o coronavírus.

Em Curitiba, a vacinação deste grupo começou em 6 de maio deste ano, mas cinco dias depois o Ministério da Saúde (MS) e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) recomendaram aos municípios que paralisassem a vacinação de gestantes e puérperas que não tivessem comorbidades. Isso ocorreu após uma orientação nacional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Comprovante pré-natal

Serão vacinadas gestantes (em qualquer idade gestacional) com 18 anos ou mais. É necessário apresentar carteirinha de pré-natal (SUS ou particular) ou resultado positivo de laboratório para exame de gravidez com o nome da paciente. As puérperas são as mães que tiveram bebê há até 45 dias. Para receber a vacina basta apresentar a certidão de nascimento do bebê ou a Carteira da Criança.

A SMS alerta que gestantes e puérperas que tomaram a vacina contra a gripe devem aguardar 14 dias antes de receber a vacina anticovid-19.

Pontos de vacinação contra covid-19

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700