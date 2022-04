No próximo dia 26 de abril, técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) vão apresentar detalhes do edital da Estação Prisma Sola, a nova parada de ônibus da Linha Inter 2. O novo modelo promete ser bem diferente da estação-tubo atual, que utiliza vidros curvos e uma estrutura metálica – desenho projetado pelo arquiteto Abrão Assad.

O presidente do Ippuc e secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur, e o representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, receberão os convidados para demonstração do projeto e dos requisitos da licitação. Participam representantes de grandes empresas da construção civil e engenharia estrutural, inovação, transporte, tecnologia e mobilidade.

O edital foi publicado dia 3 de março e teve o prazo para entrega das propostas prorrogado em 30 dias. A Prefeitura espera receber os envelopes até dia 18 de maio.

Com abrangência internacional e formato inédito de composição – que inclui projeto executivo, obra e operação assistida – o edital quer estabelecer um novo modelo de estação da linha Inter 2, pelo valor de R$ 4,6 milhões. O equipamento está dentro do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que tem parte dos recursos financiados pelo BID.

Após aprovado o protótipo, com as soluções tecnológicas e de inovação testadas na operação assistida, o modelo será replicado em outras 12 estações, em futuras licitações que correspondem a quase a metade do programa de financiamento do BID, que é de US$ 106,7 milhões.

Entre as inovações esperadas para o equipamento, estão a climatização do ambiente, acompanhamento digital e remoto da operação, com bilhetagem eletrônica, controle de fluxo de veículos, quantidade de passageiros, conectividade com outros modais – como bicicletas compartilhadas e carros de aplicativo – e a autossuficiência energética, com uso de energia solar para manutenção dos serviços e facilidades da estação. O protótipo será instalado para testes na atual Estação Agrárias, na Rua dos Funcionários, no bairro Cabral, em Curitiba.

O webinar será transmitido pelo Zoom. Para participar, é preciso fazer a inscrição gratuita nest neste link.

