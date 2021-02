Entre quarta-feira (10) e domingo (14), as equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu/Covid), aplicaram um total de R$ 711.550 em autos de infração pelo descumprimento da lei municipal 15.799/2021, que estabelece sanções a pessoas e empresas que não seguirem as medidas restritivas contra a covid-19. As equipes vistoriaram 49 estabelecimentos, em diferentes bairros, 23 tiveram a atividade paralisada e foram lavrados 47 autos de infração.

Segundo a prefeitura de Curitiba, entre os locais interditados cinco foram notificações por comércio irregular. No bairro Lamenha Pequena, uma casa de eventos promovia uma festa clandestina com aproximadamente 500 pessoas. Além da interdição do local, foram lavrados quatro autos de infração que somaram R$ 120 mil em multas.

As Aifus são realizadas em parceria com o Governo do Estado, pautadas pelo Decreto nº 1710/2020, 180/2021 e Resolução 1/2020, que reúnem medidas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Formam a força tarefa fiscais das secretarias municipais do Urbanismo e do Meio Ambiente, guardas municipais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, além de agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. As equipes da Vigilância Sanitária também realizam inspeções.

Contra aglomerações

Aglomerações com centenas de pessoas em diversos pontos da cidade voltaram a ser dispersadas pela Guarda Municipal, em ação conjunta com a Polícia Militar, no sábado (13/2) e domingo (14/2).

“Pela grande quantidade de pessoas, em cada um desses locais, precisou ser feita uma ação de dispersão, mesmo com resistência inicial de parte dos indivíduos”, conta o coordenador do Centro de Operações da Guarda Municipal, inspetor Gilberto Ramos de Oliveira.

“Reforçamos a orientação quanto ao uso de máscaras e, aos proprietários e gerentes dos estabelecimentos comerciais sobre a possibilidade de aplicação de multa posterior, em caso de desobediência à legislação municipal vigente”, destacou.

Foto: Reprodução Prefeitura de Curitiba.

Toque de recolher

Com a bandeira amarela vigente na cidade, continua proibido o funcionamento de bares e casas noturnas. Na capital. também está proibida a circulação de pessoas das 23h às 5h, em espaços e vias públicas, salvo em razão de atividades ou serviços essenciais e casos de urgência.