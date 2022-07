A programação do Inverno Curitiba vai oferecer um fim de semana com muito esporte e lazer em toda a cidade. No sábado (9), das 9h às 13h, o programa Lazer na Rua XV se estende por parte do calçadão, no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy. O programa faz da rua um espaço para o lazer com a oferta de atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades.

Atividades de lazer no Calçadão da Rua XV. Foto: Divulgação/SMELJ

Lazer nos bairros

No Parolin das 14h às 17h30, o programa Lazer na Cidade oferta atividades recreativas na Rua Francisco Parolin entre as ruas Brigadeiro Franco e Lamenha Lins. O evento da Prefeitura vai proporcionar às famílias atividades recreativas voltadas para o desenvolvimento humano e educacional. O objetivo da ação é estimular a expressividade, criatividade e a vivência de atividades de diferentes conteúdos de lazer, buscando a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social.

Em Santa Felicidade a diversão será na Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, Rua Eduardo Jarnicki 273, São Braz. Serão ofertadas ao público atividades na cama elástica, jogos gigantes, brinquedos educativos e outros.

Pista de Bicicross

Foto: Pedro Ribas/SMCS

No sábado e domingo, no Parque Olímpico do Cajuru, profissionais da Smelj vão oferecer aulas de bicicross na pista BMX, para crianças e adolescentes que não têm experiência no esporte, com a finalidade de apresentar uma modalidade diferente de ciclismo olímpico, inserindo práticas de domínio da bicicleta, coordenação motora, equilíbrio e utilização de equipamentos de segurança. No sábado atividade será à tarde, das 13h às 15h, e no domingo, das 10h às 12h.

A partir das 15h até às 17h a pista será liberada para treinamentos de atletas com experiência na modalidade com supervisão de um professor da Smelj. Os interessados em participar das atividades deverão se inscrever no Portal Curitiba em Movimento.

É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta manga longa, calçados fechados e luvas fechadas. Cada pessoa deve trazer sua garrafa de água, manter o distanciamento social e seguir os protocolos sanitários vigentes. Em caso de chuva, as atividades são suspensas, maiores informações através do telefone (41) 3221-2353 ou (41) 99547-1551 (whatsapp).

Copa Curitiba Paradesportiva

Já o Centro de Referência Paralímpico de Curitiba, no bairro Xaxim (Rua Dom José Marello, 101), recebe neste sábado as disputadas a modalidade de Esgrima em Cadeira de Rodas. Os duelos terão início as 13h e a entrada é franca.

Arcadas do São Francisco

No domingo (10) as atividades físicas, esportivas e recreativas acontecem nas Arcadas do São Francisco, na Praça João Cândido, ao lado da Feirinha do Largo da Ordem. As atividades serão das 9h às 13h, para todas as idades, e terão orientação dos profissionais da Smelj. O programa Lazer nas Arcadas é um projeto tradicional de recreação que teve origem em 1995, com a proposta de oferecer diversão às famílias, além de oportunizar aos frequentadores da Feira de Artesanato, aos domingos, um espaço qualificado para o entretenimento.

À tarde (das 14h às 17h30), a diversão será em quatro parques da Curitiba (Barigui, Atuba, Lago Azul e Náutico), além da Praça Afonso Botelho e a partir deste domingo também no Passeio Público. No Barigui, as atividades serão feitas no gramado ao lado do Salão de Atos. No Náutico, vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre, e no Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal.

Já no Lago Azul, as atividades serão no espaço do campo de futebol que tem um alambrado. Entre as opções para diversão das famílias nos parques e na praça haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de ping-pong, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas.

