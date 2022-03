Quem planejava uma visita ao Parque Barigui neste sábado (19) levou um verdadeiro “balde de água fria” com a chuva que marcou presença nesta madrugada em Curitiba, e também nas primeiras horas da manhã. A chuvarada contribuiu para baixar as temperaturas nestes últimos dias de Verão. O Outono passa a vigorar neste domingo, a partir das 12h33.

A previsão do Simepar para este sábado é de pancadas de chuva tomem conta de Curitiba e Região Metropolitana, com temperatura mínima de 18ºC e máxima de 23ºC. A Defesa Civil, inclusive, emitiu o “alerta amarelo” para a região, com chuvas moderadas, linhas de instabilidade com risco de temporais, raios e ventos fortes.

Apesar das chuvas, nenhuma ocorrência grave foi registrada na cidade no início do sábado, segundo a Prefeitura de Curitiba.

Como fica o tempo nos próximos dias?

Ao longo da semana, a instabilidade deve continuar em Curitiba e região, já que as temperaturas devem cair novamente. No domingo, primeiro dia do Outono, a máxima não deve ultrapassar os 18ºC, apesar de não chover. A água voltará a cair na cabeça dos curitibanos na quarta (23) e quinta-feira (24), com temperaturas médias de 19ºC e 25ºC.