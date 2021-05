O tempo deve seguir com nebulosidade variável em Curitiba e região neste fim de semana do Dia das Mães. O que muda, segundo o Instituto Tecnológico Simepar, é que as temperaturas voltam a subir um pouco na capital. Chuvas fracas e isoladas não estão descartadas, embora o sol deva aparecer no domingo (9). No Litoral, a previsão é semelhante.

Em Curitiba, no sábado, as temperaturas devem variar entre 11ºC e 17ºC. No domingo, segundo o Simepar, esquenta um pouco mais. No Dia das Mães, os termômetros devem registrar máxima de 21ºC na capital, com mínima de 13ºC.

“Nos dois dias, não se descartam garoas isoladas”, explica a meteorologista Lídia Luisa Mota, do Simepar. Ainda segundo ela, a região Leste do estado também terá nebulosidade variável no sábado e no domingo.

Litoral

Conforme aponta o Simepar, a previsão para o fim de semana nas praias do Paraná aponta dias com temperaturas amenas. Também há chance de chuvas fracas, por causa da variação de nebulosidade.

No sábado, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o mapa do Simepar mostra uma variação térmica entre 13ºC e 19ºC. No domingo, nesses locais, as temperaturas devem variar entre 14ºC e 20ºC.