O fim de semana de carnaval deve ser de tempo encoberto em Curitiba e região, principalmente no sábado (13), quando há previsão de chuvas isoladas durante todo o dia. No domingo (14), embora o céu ainda deva estar carregado de nuvens, as precipitações devem ser apenas ocasionais.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas também se elevam um pouco mais no fim de semana. A previsão também vale para o Litoral do Paraná, mas por lá a chuva deve ser mais intensa.

Em Curitiba, no sábado, as temperaturas devem variar entre 17ºC e 27ºC. No domingo, segundo o Simepar, o que muda é a previsão da Máxima, que pode chegar a 28º C na capital. Por causa do leve aumento no calor, em relação aos últimos dias, a chuva prevista para o sábado tende a ser mais intensa à tarde, com chance de pancadas mais fortes. No domingo também pode chover um pouco mais forte à tarde, mas de forma mais isolada.

Litoral

Nas praias do Paraná, a chuva pode aparecer no sábado a qualquer hora do dia. O período da tarde ainda pode apresentar temporais, por causa do calor e da umidade que chega do oceano. No domingo, as precipitações tendem a dar uma aliviada no Litoral.

Conforme aponta o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o sábado deve ter registros de temperaturas entre 21ºC e 30ºC. No domingo, entre 24ºC e 32ºC.