O fim de semana vai ser de tempo nublado em Curitiba, Região Metropolitana (RMC) e Litoral do Paraná. Apesar do tempo “carrancudo” e com a companhia do vento, a chuva não deve aparecer. O friozinho, porém, continua atuando na capital.

De acordo com o Simepar, neste sábado (04), a estabilidade atmosférica volta a predominar na maioria das regiões paranaenses. No leste, entre a RMC e as praias, as condições seguem favoráveis aos ventos que sopram do oceano, mandando a chuva embora.

No período da tarde, as temperaturas apresentam uma pequena elevação em relação aos últimos dias. Em Curitiba, a máxima prevista é de 14° C.

No domingo (05), as condições do tempo pouco mudam nas regiões paranaenses. No leste, a nebulosidade segue variável, com o sol aparecendo entre nuvens, mas com registros de chuvas fracas/chuviscos isolados entre a Região Metropolitana e as praias. Nas demais regiões, o sol predomina com temperaturas em elevação em relação aos últimos dias. A máxima não deve ultrapassar de 18° C.

Já no litoral, a temperatura vai ser um pouco mais quente comparado a de Curitiba. Com nuvens em grande parte do dia, a máxima no sábado não deve passar de 16° C. Já no domingo, 19° C com uma chance de aparecer um sol durante o período da tarde.

Interior com sol

Nas demais regiões do Paraná, o sol ganha a força e aparece em várias cidades. Em Londrina, no norte do estado a máxima pode chegar a 22°graus, uma enorme diferente em relação aos últimos dias. Em Paranavaí, no noroeste, a temperatura pode chegar a 25°graus. Bom fim de semana!

