Neste sábado (17), a condição de instabilidade atmosférica aumenta em grande parte do Paraná, pela influência de uma frente fria que chega do Sul do Brasil e favorece a ocorrência de chuvas.

Em Curitiba, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia amanheceu nublado, com temperaturas mais amenas, e, à tarde, devem ocorrer pancadas de chuva. No Litoral, a nebulosidade segue variável e alta umidade prevalece.

Em Curitiba, o Simepar aponta uma variação nas temperaturas entre 15ºC e 21ºC. Sem a presença do sol, o dia não esquenta tanto e se mantém com as características de temperaturas de outono. Ainda conforme a meteorologia, o deslocamento da umidade que vem do Norte do Brasil colabora, junto com a frente fria, para a formação de chuvas.

Os prognósticos indicam acumulados intensos de precipitações para os setores Centro-Sul, Leste e Litoral. No entanto, algumas pancadas de chuva poderão ocorrer nas demais regiões paranaenses.

No domingo (18), segundo o Simepar, a frente fria se desloca para o oceano. Mesmo assim, o dia ainda deve ser chuvoso na capital. A meteorologia explica que a intensificação de uma área de baixa pressão, no oceano, entre o Paraná e a região Sudeste, deverá influenciar as condições do tempo sobre o estado. Por isso, chuvas ainda são esperadas e elas podem vir em formato de temporal acompanhado de raios, principalmente na metade Leste, região que abrange Curitiba. No domingo, as temperaturas devem variar entre 13ºC e 20ºC.

Litoral

Nas praias do Paraná, assim como em Curitiba, o sábado e o domingo devem ser chuvosos. No domingo, há mais risco de temporais com raios na região do Litoral, principalmente na região da Serra do Mar. Rajadas de vento também poderão ocorrer na região costeira.

No sábado, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o Simepar aponta uma variação nas temperaturas entre 18ºC e 26ºC. Para o domingo, as marcações nos termômetros devem ficar entre 17ºC e 25ºC.