A programação Inverno Curitiba 2022 vai oferecer mais um fim de semana com muito esporte e lazer em toda a cidade. Entre os destaque estão a corrida Smart e a final da Copa Curitiba Paradesportiva.

No sábado (23) e domingo (24), a cidade será palco de duas corridas Smart, evento que busca estimular a busca por melhora na qualidade de vida e saúde, bem como possibilitar aos competidores completarem a mandala de medalhas do circuito de corridas de rua Curitiba dos Imigrantes, que já teve duas etapas realizadas.

A corrida Smart de sábado terá ponto de inscrição na Praça do Japão, a partir das 7h. A de domingo terá ponto de inscrição em frente ao Memorial Árabe (Avenida João Gualberto, 141, Centro Cívico). Nos locais, os corredores se inscrevem para então fazerem um percurso de cinco quilômetros por onde quiserem.

Copa Curitiba Paradesportiva

No sábado, também será realizado o último dia de competições da Copa Curitiba Paradesportiva. A pista de atletismo do Centro Politécnico da UFPR (Avenida Coronel Francisco H. dos Santos, 100, Jardim das Américas) vai receber a modalidade de atletismo e premiar os últimos campeões do paradesporto curitibano.

As disputas começam as 8h e a entrada é franca.

Lazer e diversão

Também no sábado, das 9h às 13h, o programa Lazer na Rua XV se estende por parte do calçadão, no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy. O programa faz da rua um espaço para o lazer com a oferta de atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades.

O Centro de Esporte e Lazer do Xaxim (Rua Ana Lopos Canet, 4) e o Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão) estarão abertos para a comunidade, com empréstimos de materiais esportivos, quadra poliesportiva, oferta de atividades recreativas como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue.

Já em Santa Felicidade, o programa Lazer no Bairro começa às 11h na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Rua Professor Francisco Zardo, 1.343, Santa Felicidade). Em caso de chuva o evento será cancelado.

Bike

No bairro Jardim Botânico acontece a 1ª etapa da Copa Curitiba de Ciclismo e da Copa Escolar de Ciclismo que também terá largada as 7h. A concentração será na Avenida Dr. Dario Lopes na esquina com a Avenida Comendador Franco.

Dança Curitiba

Das 10h às 13h, no Memorial de Curitiba, acontece mais uma etapa do Circuito Dança Curitiba. O circuito promovido pela Smelj com apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) busca difundir a dança e proporcionar opções de lazer cultura à população, além de dar espaço aos profissionais da área para divulgação e promoção da arte. A entrada é franca.

Curitibativação

O evento Curitibativação integra o Programa CuritibAtiva, que oferta à população ações como avaliação física e orientação à prática de atividades físicas e corporais. Nesta edição haverá participação do Hospital Pequeno Príncipe.

O evento será das 14h às 17h30 na Praça Afonso Botelho (Rua Engenheiros Rebouças, 3.020, Água Verde).

Lazer e diversão

No domingo (24/7), as atividades físicas, esportivas e recreativas acontecem nas Arcadas do São Francisco, na Praça João Cândido, ao lado da Feirinha do Largo da Ordem. As atividades serão das 9h às 13h, para todas as idades, e terão orientação dos profissionais da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

À tarde, das 14h às 17h30, a diversão será em seis pontos da Curitiba: os parques Barigui, Atuba, Lago Azul e Náutico e Passeio Público e a Praça Afonso Botelho.

No Barigui, as atividades serão feitas no gramado ao lado do Salão de Atos. No Náutico, vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. No Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal. Já no Lago Azul, as atividades serão no espaço do campo de futebol que tem um alambrado.

Entre as opções para diversão das famílias nos parques e na praça haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas.