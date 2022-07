O “veranico” de junho/julho, que deixou o tempo seco e com temperaturas mais amenas no último mês inteiro, termina nesta terça-feira (12), em Curitiba. Ainda nesta segunda (11), especialmente nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, o bloqueio atmosférico perde força e uma grande frente fria avança pelos três estados do Sul, derrubando as temperaturas e trazendo vento forte.

No Oeste já são esperadas chuvas nesta segunda-feira. No Norte e Noroeste, as temperaturas ainda seguem altas, na faixa dos 30ºC. No Leste e Litoral, a segunda-feira já tem temperaturas mais amenas, com presença de mais nuvens na alta atmosfera (que não provocam precipitação. Por aqui, a chuva chega na terça-feira a tarde.

+ Leia também: Capotamento no Contorno Norte deixa três feridos e helicóptero pousa na pista para o resgate

Na terça o tempo muda de vez em todo Paraná. Na madrugada o sistema frontal deixa o tempo instável em todo o estado. Na faixa Norte e área central, as chuvas chegam ainda pela manhã. Na Grande Curitiba e Litoral, a tarde, ainda sem muita intensidade. As temperaturas amenizam bastante. A máxima em Curitiba não ultrapassa os 17°C.

No resto da semana, mais chuvas e temperaturas amenas ao longo de todo o período. Não estão descartados temporais em algumas regiões, com ventos fortes.