Uma chuva isolada na noite de quinta-feira (18) pode ter contribuído para uma queda das temperaturas na região de Curitiba nesta sexta-feira (19). O outono começa no sábado (20) e segue até o dia 21 de junho. Antes com máximas perto dos 30ºC, nesta sexta-feira a previsão aponta Curitiba entre os 17 e 23ºC.

Há pouca chance de chuva, com acumulado de 1,2 milímetros. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), embora haja um alinhamento de uma frente fria com a região do Paraná, ao longo do dia o sistema desloca seu eixo mais instável para o oceano e afasta a possibilidade de chuva. No Litoral, por causa da umidade, pode chover no período da tarde.

Em Curitiba, nesta sexta, a meteorologia aponta uma variação térmica entre 17º C e 23º C. Embora não se aproxime dos 30º C como em alguns dias desta semana, ainda assim esquenta e a sensação de abafado deve permanecer à tarde. No sábado (20), segundo o Simepar, o tempo deve ficar ainda mais seco na capital.

Chuva mesmo somente a partir do domingo (21), no período da tarde, com a chegada de uma outra frente fria que se aproxima pelo Sul do Brasil. Ainda assim, as chuvas devem ser isoladas.

Litoral

Nas praias do Paraná, a sexta-feira também deve ser de calor e o tempo segue abafado. Por lá, segundo o Simepar, chuvas isoladas podem ocorrer. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a meteorologia aponta as temperaturas variando entre 20º C e 27º C.