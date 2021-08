O ROIT BANK, fintech especializada no atendimento a empresas optantes pelo regime tributário do Lucro Real, abriu processo seletivo para mais de 300 vagas de emprego de ensino técnico e superior (completo ou cursando). Elas estão divididas nas áreas de Engenharia de Software, Contabilidade, Comercial, Customer Success e Recursos Humanos.

Como o home office elimina barreiras, as vagas são para todas as regiões do Brasil, valorizando a diversidade nos times da empresa. Veja como concorrer o final do texto.

Com sede em Curitiba e clientes em todo o Brasil, a fintech de contabilidade projeta um faturamento de R$ 45 milhões até o fim deste ano. O ROIT BANK também prevê atingir, até 2023, o valor de mercado de U$ 1 bilhão: marca que caracteriza a empresa como Unicórnio.

Os interessados nas oportunidades devem ter, segundo a empresa, muita garra para vencer desafios e grande desejo por estudar e aprender sempre. O ROIT BANK afirma valorizar, em seu quadro de colaboradores, pessoas realmente comprometidas com resultados, e que se adaptem rápido a mudanças, ou seja, talentos que queiram se desenvolver e evoluir, mentes criativas e que prezam pelo trabalho em equipe.

Na visão do CEO da empresa, Lucas Ribeiro, o sucesso da fintech deve-se ao ineditismo da solução de Inteligência Artificial e Robotização focada em grandes empresas, inclusive, premiada por duas vezes, internacionalmente. “Nossa Inteligência Artificial está cada dia melhor, mas nosso negócio tem mais sucesso quando ampliamos também a Inteligência Humana, com um time forte e altamente conhecedor de tributação, contabilidade, gestão financeira e de folha”.

Confira as principais vagas:

200 vagas para Engenheiro de Software Full-Stack com experiência em Programação utilizando Node.js, TypeScript, Express.js; Vue.js e/ou React;



50 vagas para Analistas Contábeis e Fiscais com experiência em empresas do Lucro Real.



25 vagas para Analistas de RH com experiência em rotinas de departamento pessoal.

Para o time de Desenvolvimento também há vagas para Arquiteto de Front-End, Engenheiros de Machine Learning, RPA, Dados, Integração com SAP e Qualidade de Software. Para área comercial estão abertas as vagas de Sales Development Representative (SDR), Sales Executive (Closer) e Gerente de Contas.

Além do salário, a empresa oferece auxílio mobilidade ou home office, convênio médico e odontológico, vale-alimentação/refeição, apoio psicológico, clube de benefícios, curso de inglês, parcerias com instituições de ensino, programas de mentoria e outros benefícios.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site https://roit.ai/carreiras e cadastrar o currículo. A seleção ficará aberta até o preenchimento das vagas.