Atenção! Algumas pessoas estão tentando aplicar golpes usando o nome da Tribuna do Paraná em grupo de WhatsApp. A dica é não passar dados pessoais e nem ativar códigos para que golpistas tenham acesso ao celular da vítima.

O alerta partiu do leitor Francisco Carlos de Almeida, 61 anos. Coxa-branca fanático e atento as notícias do clube do coração, Francisco entrou em contato com a Tribuna para verificar a veracidade da mensagem que havia recebido de um grupo de mensagens. “ Uma vez já tinha acontecido, pois mandaram mensagem falando que era de uma torcida do Coritiba. Aí fui olhar o número e o código da cidade é 85. Achei estranho, mas confesso que quase caí. Imagino que eles pegaram o meu contato pelas minhas postagens sobre o Coxa no Facebook”, lembra Francisco.

LEIA TAMBÉM:

>> Elefante branco? Para moradores, calçadão da República Argentina virou “bagunça”

>> Quatro pessoas são presas por assalto em joalheria de novo shopping de Curitiba

No entanto, uma nova mensagem chegou nesta quinta-feira (24) em um grupo chamado Tribuna PR – Bairro Novo. “Bom dia estamos criando um novo grupo e gostaria de saber se posso adicionar você”, com o número (85) 9165-2357.

Na sequencia, de maneira irônica e já atento ao golpe, Francisco respondeu que na Penitenciária de Piraquara Região Metropolitana de Curitiba também tem vários grupos. “A pessoa só deu risada e percebeu que eu não seria a vítima. Posso dizer que o sentimento de insegurança e impunidade. A gente não sabe o que é verdadeiro hoje em dia”, relatou Francisco.

Quantos aos telefones habilitados para convidar ou adicionar leitores em grupos OFICIAIS da Tribuna no Whats são (41) 99683-9504 / (41) 99689-7648/ (41) 99174-5431 (Esporte)

Dicas para evitar cair em golpes no WhatsApp

Ative a verificação em duas etapas

Vá nas configurações do aplicativo e selecione o campo “conta”;

Procure pela opção “verificação em duas etapas” e ative;

O serviço pedirá uma senha de seis dígitos (obrigatória) e um endereço de e-mail (opcional);

Está feito: toda vez que seu número de telefone for registrado, o WhatsApp sempre pedirá essa senha.

Veja como fazer:

Desconfie de erros ortográficos e contatos que pedem códigos enviados por SMS

Analise com cuidado a coerência e a maneira com que as mensagens foram escritas.

Verifique o contato que está enviando a mensagem

Normalmente, os números de empresas são contas do WhatsApp Business e têm todas as informações da empresa, logomarca e DDD da mesma localidade onde a empresa fica. Verifique sempre essas informações.

Não forneça dados pessoais a quem você não conhece

Essa é uma dica de privacidade que se aplica em toda a nossa vida. Não forneça seus dados pessoais, de documentos ou contas em banco para contatos que você não conheça ou não confia.