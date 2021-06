Do final da tarde de sexta-feira (11) até a madrugada deste sábado (12), em Curitiba, equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) fecharam três estabelecimentos comerciais e apreenderam uma máquina caça níquel e 12 maços de cigarros contrabandeados. De acordo com o balanço, a AIFU esteve em nove pontos comerciais durante as ações de fiscalização. Curitiba está, segundo boletim mais recente, com 100% de ocupação nas UTIs covid-19.

Dos nove pontos visitados, três foram fechados e dois desativados. A fiscalização também aplicou 15 autuações administrativas. Em uma das situações, no bairro Novo Mundo, foi apreendida uma máquina caça níquel, com R$ 144,00 de prêmio em seu interior, e cerca de dez pessoas no local desrespeitavam o distanciamento social e não usavam máscara.

No mesmo local, durante as buscas, as equipes encontraram 12 maços de cigarros contrabandeados. De acordo com as equipes, o material foi apreendido e duas multas foram aplicadas, totalizando R$ 10 mil.

As equipes que compõem a AIFU também realizaram abordagem em nove pessoas nos locais fiscalizados. Também foram abordados 39 veículos, aplicados 39 autos de infração de trânsito e seis carros foram recolhidos ao pátio por irregularidades.