A operação da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) realizada entre a noite de sábado (26) e a madrugada de domingo (27) resultou em apreensão de máquina caça-níquel e prisão por jogo de azar. As ações ocorreram nos bairros Alto Boqueirão, Cidade Industrial, Pilarzinho, Santa Felicidade e Tingui.

Durante a operação, cinco pontos comerciais foram abordados, dos quais três foram fechados. Ao todo, 410 pessoas estavam nos estabelecimentos. As máquinas caça-níqueis não exigem apenas sorte para que o apostador ganhe. Normalmente, os resultados são manipulados e os jogos programados para viciar.

As equipes municipais lavraram 11 autuações administrativas no valor de R$ 37 mil, de acordo com as irregularidades constatadas. Em um dos pontos abordados foi apreendida uma máquina caça-níquel e encaminhada uma pessoa para assinatura de termo circunstanciado por jogo de azar.

O trabalho foi coordenado pela Polícia Militar com apoio do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e das secretarias municipais do Meio Ambiente, Urbanismo, Trânsito e da Fundação de Ação Social (FAS).

Aifu já apreendeu 52 caça-níqueis de uma vez

Ano passado, uma ação da AIFU chegou a apreender 52 máquinas de caça-níqueis na rua Desembargador Clotário Portugal. No momento da ocorrência, o local estava em pleno funcionamento.