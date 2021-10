A noite de sexta-feira (8) e madrugada deste sábado (9) foram movimentadas para as equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) de Curitiba. Segundo a Aifu, oito pessoas foram encaminhadas para a delegacia, drogas e substâncias sintéticas apreendidas e os agentes da prefeitura aplicaram 82 autuações administrativas. As multas totalizaram R$ 410 mil. A operação ocorreu nos bairros Alto da XV, Centro e Cidade Industrial (CIC).

De acordo com a Aifu, as equipes de fiscalização atenderam denúncias de aglomerações de pessoas em áreas públicas de Curitiba, que causavam transtornos para moradores locais. “Uma das preocupações da Aifu tem sido essas aglomerações em espaços públicos, pois sempre estão relacionados com o consumo de álcool, que segundo o decreto municipal segue proibido. Flagramos vários infratores e os agentes municipais lavraram os autos correspondentes. Além disso, constatamos várias pessoas com drogas nessas abordagens, as quais foram encaminhadas”, disse o capitão da Polícia Militar (PM) Ronaldo Carlos Goulart, coordenador da Aifu.

De acordo com as equipes, as fiscalizações ocorreram em três estabelecimentos comerciais, nos quais os policiais constataram 1,1 mil pessoas aglomeradas. As abordagens nesses pontos resultaram na apreensão de 392 miligramas de lança perfume, além de sete comprimidos de ecstasy, 13 gramas de maconha e quatro gramas de cocaína. Ao longo da operação também houve ações no trânsito, que culminaram no recolhimento de dois veículos e em 32 autos de infração lavrados.

As ações resultaram em oito encaminhamentos para a delegacia, sendo seis para assinatura de Termo Circunstanciado (cinco por porte de drogas e um por desacato), e duas prisões em flagrante (uma por tráfico de drogas e outra no cumprimento de mandado de prisão).

Antes de iniciar as abordagens, as equipes se reuniram na Praça Tiradentes, para afinar a estratégia do trabalho. Participaram da operação as equipes da PM, da Guarda Municipal, das Secretarias Municipais do Urbanismo e do Meio Ambiente, além da Fundação de Ação Social (FAS).

