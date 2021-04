Após campanha da Guarda Municipal sobre aglomeração em Curitiba, quatro estabelecimentos foram fechados entre a noite de sexta-feira (23) e a madrugada de sábado (24) durante a fiscalização realizada pelas equipes Prefeitura e do Governo do Estado que tinha como objetivo vistoriar 17 locais onde possíveis aglomerações estivessem acontecendo.

Dos locais vistoriados, cinco estavam abertos. Durante a fiscalização, 170 pessoas foram flagradas participando de aglomerações e algumas foram multadas. Apenas um rapaz chegou a ser detido.

A surpresa foi, no entanto, que 12 deles estavam fechados, ao contrário do que se esperava. As equipes percorreram diversos bairros de Curitiba, entre os quais estavam alguns conhecidos pela grande movimentação noturna, como São Francisco, Batel e Centro.

Campanha contra aglomeração

No fim de semana anterior, a Guarda Municipal de Curitiba gravou imagens que mostram jovens desrespeitando o horário do toque de recolher da pandemia de coronavírus no Batel e no São Francisco, em pontos tradicionais de encontro.

Em postagem no Facebook, a prefeitura postou o vídeo e reforçou: “Não seja um agente transmissor da covid-19. Denuncie pela Central 156 e pelo telefone 153, da Guarda Municipal. Se todo mundo ajudar, Curitiba não vai fechar!”

https://fb.watch/547HBALtmf/