Um estabelecimento comercial foi fechado e outros sete receberam multas em Curitiba, na noite de sábado (31), durante a Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu covid). Foram fiscalizados 11 estabelecimentos em sete bairros da cidade, entre eles Alto da XV, Bacacheri, Batel, Cajuru, Centro, Cidade Industrial (CIC) e Rebouças. O valor total das multas aplicadas somou R$ 270 mil. As ações da Aifu têm o objetivo de prevenção e controle do avanço da pandemia de coronavírus (covid-19) na capital.

Segundo a Aifu, uma casa noturna no Batel foi autuada em R$ 100 mil. No CIC, dois estabelecimentos foram autuados, entre eles uma Tabacaria levou R$ 50 mil em multa e um bar também foi multado em R$ 50 mil. No Cajuru, um bar foi autuado em R$ 30 mil. No Bacacheri, uma Boate/Casa Noturna foi autuada em R$ 20 mil e, no Centro, outra Boate/Casa Noturna foi autuada em R$ 10 mil e notificada por comércio irregular. No Alto da XV, um bar foi autuado em R$ 10 mil.

Dos endereços fiscalizados na operação deste sábado, três estabelecimentos estavam em situação regular, atendendo ao que determina a legislação, e um deles fechado. Conforme informado, todas as autuações estão previstas na Lei 15.799, que estabelece sanções a quem descumprir medidas de prevenção prevenção controle à covid 19.

Desde 5 de janeiro deste ano, início da vigência da Lei, foram vistoriados 3.793 estabelecimentos, de diferentes áreas do comércio. Destes, 859 foram flagrados descumprindo as medidas sanitárias obrigatórias e acabaram interditados. No período, 1.753 autos de infração foram lavrados para pessoas físicas, empresas e comércios. O valor total dos autos lavrados até aqui é de aproximadamente R$ 17,8 milhões.

