Um estabelecimento comercial foi fechado e 49 autuações foram feitas neste último sábado (16), em Curitiba, pela Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU). As ações resultaram em R$ 325 mil em multas aplicadas por conta das irregularidades. Sete pessoas foram encaminhadas para a delegacia.

A operação de fiscalização aconteceu nos bairros São Francisco, Alto da XV e Jardim Botânico. Os integrantes da AIFU encontraram usuários de drogas em alguns dos pontos abordados. Foram apreendidos duas unidades de lança perfume e 86 gramas de maconha.

Durante a abordagem houve também ações de trânsito nos arredores da fiscalização. Os policiais militares abordaram 27 veículos e aplicaram 27 autos de infração de trânsito.

As ações da AIFU são um esforço da Polícia Militar para que as medidas sanitárias previstas nos decretos municipais e estaduais sejam cumpridos tanto pela população quanto pelos comerciantes, a fim de minimizar o contágio do coronavírus.

