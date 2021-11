Onze estabelecimentos em cinco bairros foram fiscalizados pela Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) na noite desta quinta-feira (25). A ação foi fruto de um esforço concentrado da Prefeitura e das polícias Militar e Civil para apurar denúncias de bebidas adulteradas. Foram apreendidas 76 garrafas de bebidas alcoólicas sem comprovação de origem.

Também foram notificados pela Vigilância Sanitária seis locais por consumo de narguilé ou tabaco: dois no Alto da XV, uma tabacaria no Água Verde, um bar e distribuidora de bebidas no Capão da Imbuia e duas tabacarias no Boqueirão. Foram apreendidos também dois “soco inglês”.

Por descumprimento às medidas vigentes na lei municipal 15.799/2021, dois estabelecimentos foram autuados e interditados por fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo. Tabacaria localizada no Água Verde foi autuada em R$ 10 mil por não controlar o uso de máscara e outra, no Boqueirão, em R$ 5 mil por não disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes.

Acompanhada também por guardas municipais, a fiscalização da Aifu atende, além da lei 15.799/2021, o decreto nº 1.850/2021.